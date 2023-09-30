Российский телеканал в сюжете выдал польский город Эльблонг за Калининград

Российский пропагандистский телеканал Россия 1 в новостном сюжете показал в сюжете польский город Эльблонг, выдав его за Калининград.

На это обратил внимание Телеграм-канал Калининград №1.

Так, в программе Вести рассказывалось о том, что Калининград растет в экономическом плане даже в условиях антироссийских санкций. Журналисты показали чистые аккуратные улицы, костел собор Святого Николая якобы города Калининград, но на самом деле это Эльблонг.

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Российские журналисты отмечают, что в самом Калининграде также есть улица с названием Эльблонгская.

Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции Германии заявило, что РФ после вторжения в Украину усилила агрессивную пропаганду в Германии. В Германии РФ стремится подорвать доверие общества к политике, государственным парламентам и свободным СМИ

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