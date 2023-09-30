Російський телеканал у сюжеті видав польське місто Ельблонг за Калінінград
Російський пропагандистський телеканал Россия 1 у новинному сюжеті показав у сюжеті польське місто Ельблонг, видавши його за Калінінград.
На це звернув увагу Телеграм-канал Калининград №1.
Так, у програмі Вести розповідалося про те, що Калінінград зростає в економічному плані навіть в умовах антиросійських санкцій. Журналісти показали чисті акуратні вулиці, костел собор Святого Миколая нібито міста Калінінград, та насправді це Ельблонг.
Російські журналісти зазначають, що в самому Калінінграді також є вулиця з назвою Ельблонгська.
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