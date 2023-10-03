Папа Римский не против, чтобы церковь благословляла однополые пары

Папа Римский Франциск предположил, что католическая церковь могла бы благословлять однополые пары.

Об этом он написал в письме, отвечая пяти консервативным кардиналам, пишет The Guardian.

По словам понтифика, “пастырское милосердие” требует терпения и понимания, а священники не могут быть судьями, “которые только отрицают, отвергают и исключают”.

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— Когда просят благословения, то выражают мольбу к Богу о помощи, просьбу жить лучше, — говорится в сообщении.

В то же время папа подчеркнул, что церковь понимает брак как “союз между мужчиной и женщиной”.

— Пастырское благоразумие должно адекватно различать, существуют ли формы благословения, о которых просит одно или более лиц, которые не передают ложной концепции брака, — добавил священник.

В 2021 году Ватикан официально запретил католической церкви благословлять однополые браки, союзы и партнерства, поскольку Бог “не может благословить грех”.

Источник : The Guardian

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