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Юлия Захарченко, редактор ленты

Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби

Первая среди стран Балтии: Эстония легализовала однополые браки
Фото: Pexels

Эстония стала первой страной Балтии, которая легализовала однополые браки. За принятый закон проголосовали 55 членов эстонского парламента Рийгикогу, против — 34.

По данным иностранных журналистов, согласно принятым срокам, закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Так Эстония стала второй балтийской страной в Восточной Европе, после Словении, которая разрешила однополые браки. Также она станет первой такой страной на постсоветском пространстве.

Законом предлагается изменить институт брака, определенный семейным законодательством, чтобы два человека, достигшие совершеннолетия, независимо от пола, могли вступать в брак. Слова мужчина и женщина будут заменены словами два физических лица.

Также люди могут воспользоваться правом на вступление в зарегистрированное партнерство, которое гарантирует право зарегистрированных пар участвовать в принятии решений, касающихся их партнера, получать при необходимости поддержку и льготы. Впоследствии зарегистрированное партнерство можно изменить на брак в упрощенном порядке.

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пара закоханих чоловіків

Источник: ERR

Естонія, ЛГБТ, однополые браки, Шлюб
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