Католическая церковь не будет благословлять однополые браки — Ватикан

Ватикан официально запретил католической церкви благословлять однополые браки, союзы и партнерства, поскольку Бог “не может благословить грех”.

Отмечается, что Конгрегация доктрины веры предполагает благословение гомосексуальных пар.

Более того, благословение однополых союзов в коем случае не может быть ассоциировано с благословением Таинства брака.

— Церковь напоминает, что Бог не прекращает благословлять каждого из своих детей, путешествующих по этой земле, поскольку для него “мы важнее всех грехов, которые могли бы сделать”. Но он не благословляет и не может благословить грех, — говорится в сообщении.

В то же время в заявлении указано, что церковь сохраняет за собой право давать “благословение отдельным людям с гомосексуальными наклонностями”.

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Папа Римский и однополые браки

В конце октября Папа Римский Франциск выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Он заявил, что все они “являются детьми Божьими и имеют право на семью”.

После неоднозначной реакции на такое заявление в Ватикане уточнили, что Папа Римский говорил о том, что однополые пары имеют право на защиту закона, но не об однополых браках.

Источник: Vatican News