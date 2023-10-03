Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари
Папа Римський Франциск припустив, що католицька церква могла б благословляти одностатеві пари.
Про це він написав у листі, відповідаючи п’ятьом консервативним кардиналам, пише The Guardian.
За словами понтифіка, “пастирське милосердя” вимагає терпіння і розуміння, а священники не можуть бути суддями, “які тільки заперечують, відкидають і виключають”.
– Коли просять благословення, то висловлюють благання до Бога про допомогу, прохання жити краще, – йдеться у повідомленні.
Водночас папа наголосив, що церква розуміє шлюб як “союз між чоловіком і жінкою”.
– Пастирська розсудливість повинна адекватно розрізняти, чи існують форми благословення, про які просить одна чи більше осіб, які не передають помилкової концепції шлюбу, – додав священник.
У 2021 році Ватикан офіційно заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби, союзи і партнерства, оскільки Бог “не може благословити гріх”.
Завантаження
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна