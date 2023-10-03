Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари

Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари
Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск припустив, що католицька церква могла б благословляти одностатеві пари.

Про це він написав у листі, відповідаючи п’ятьом консервативним кардиналам, пише The Guardian.

За словами понтифіка, “пастирське милосердя” вимагає терпіння і розуміння, а священники не можуть бути суддями, “які тільки заперечують, відкидають і виключають”.

Зараз дивляться

– Коли просять благословення, то висловлюють благання до Бога про допомогу, прохання жити краще, – йдеться у повідомленні.

Водночас папа наголосив, що церква розуміє шлюб як “союз між чоловіком і жінкою”.

– Пастирська розсудливість повинна адекватно розрізняти, чи існують форми благословення, про які просить одна чи більше осіб, які не передають помилкової концепції шлюбу, – додав священник.

У 2021 році Ватикан офіційно заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби, союзи і партнерства, оскільки Бог “не може благословити гріх”.

Читайте також
Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби
Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари

Джерело: The Guardian
ЛГБТ, одностатеві шлюби, Папа Римський, Церква
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна та Італія підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору
Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари
У Мексиці під час меси завалився дах церкви: щонайменше 10 загиблих і 60 травмованих
зруйнована церква
Вживали таблетки для потенції: у Польщі священники влаштували оргію
Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари
Країни не повинні “гратися” з Україною щодо допомоги озброєнням – Папа Римський
Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари
В Раді недостатньо голосів для заборони УПЦ МП в Україні – Стефанчук
Руслан Стефанчук

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум
США Україна
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь