Папа Римський не проти, щоб церква благословляла одностатеві пари

Папа Римський Франциск припустив, що католицька церква могла б благословляти одностатеві пари.

Про це він написав у листі, відповідаючи п’ятьом консервативним кардиналам, пише The Guardian.

За словами понтифіка, “пастирське милосердя” вимагає терпіння і розуміння, а священники не можуть бути суддями, “які тільки заперечують, відкидають і виключають”.

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– Коли просять благословення, то висловлюють благання до Бога про допомогу, прохання жити краще, – йдеться у повідомленні.

Водночас папа наголосив, що церква розуміє шлюб як “союз між чоловіком і жінкою”.

– Пастирська розсудливість повинна адекватно розрізняти, чи існують форми благословення, про які просить одна чи більше осіб, які не передають помилкової концепції шлюбу, – додав священник.

У 2021 році Ватикан офіційно заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби, союзи і партнерства, оскільки Бог “не може благословити гріх”.

Джерело : The Guardian

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