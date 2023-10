Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – пятеро украинцев

Ночью на трассе А4 у итальянской Венеции, в районе Местре, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады, упал с 30-метровой высоты и загорелся.

По меньшей мере 21 человек, в том числе двое детей, погибли.

Еще 18 человек получили ранения. В частности, пятеро из них – в тяжелом состоянии.

Обновлено. Известно, что в аварии погибли пятеро и получили травмы трое украинцев (местные СМИ, в частности, сообщали о ранении четырехлетней девочки и 50-летней женщины).

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в больнице.

Ad occhio mi pare che quel guard rail arrugginito non reggerebbe neanche una bici #Mestre pic.twitter.com/kpCgp3wsAD

По предварительным данным, автобус, который вез туристов, пробил шлагбаум, упал возле железнодорожных путей и загорелся.

Министр внутренних дел Маттео Пиантедоси отмечает, что на скорость распространения огня повлияло то, что автобус работал на метане.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро приказал немедленно объявить траур, чтобы почтить память погибших в автобусе людей.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выразила соболезнования по поводу аварии, произошедшей в Местре:

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie…

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 3, 2023