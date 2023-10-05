На тлі результатів виборів. У Словаччині виступили проти нової військової допомоги Україні

Після перемоги на парламентських виборах антиукраїнської партії президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти того, щоб уряд відправив Україні додаткову військову допомогу.

Про це повідомляє Dennik N.

Зазначено, що Міноборони Словаччини розглянуло можливість передання Україні нового пакету військової допомоги, який могли б надати під час правління уряду нинішнього прем’єра Людовіта Одора, але Чапутова, яка несе політичну відповідальність за уряд, проти.

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На думку президентки, потрібно поважати результати парламентських виборів, на яких перемогла партія Smer-SD, що обіцяла виборцям “жодної кулі Україні”.

Прессекретар Чапутової Мартін Стрижинець додав, що ігнорування цієї позиції “створило б поганий прецедент на майбутнє”.

Вибори в Словаччині

30 вересня у Словаччині відбулося голосування на дострокових парламентських виборах. Здобула перемогу проросійська партія Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Водночас вона набрала лише 22,9% голосів, а цього недостатньо для формування більшості. Проте Фіцо матиме шанс знову стати прем’єр-міністром, коли розпочнуться коаліційні переговори.

Прокремлівський політик напередодні повторив свою скандальну заяву про припинення військової підтримки України, якщо він зможе сформувати уряд.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в етері телемарафону, коментуючи результати виборів у Словаччині, сказав, що вплив російської агентури у країні дуже великий.

– І я можу сказати, що це право народу Словаччини, який зробив такий вибір. Але майте на увазі, вплив російської агентури в Словаччині просто шалений. Вони спочатку були в Празі, але за рахунок того, що їх там трохи “поганяли”, вони перебралися в Братиславу. І те що ми на сьогодні бачимо – це вплив РФ, яка намагається роздмухувати ситуацію в Європі, – зазначив Данілов.

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