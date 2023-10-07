Нападение ХАМАСа на Израиль: по меньшей мере 40 погибших и 740 раненых
В результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли по меньшей мере 40 человек, 740 израильтян получили ранения различной степени тяжести, и это только предварительные цифры. Количество жертв может быть гораздо больше.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Также террористическая организация ХАМАС заявляет, что их боевики захватили десятки заложников из Израиля и вывезли их в сектор Газа.
Власти Израиля информацию о заложниках пока не подтверждают.
Что известно о нападении ХАМАСа на Израиль 7 октября
7 октября около 06:30 утра в Израиле прогремели взрывы. ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля и нанес ракетный удар со стороны сектора Газа.
По словам лидера военной организации ХАМАС Мохаммеда Дейфа в рамках операции под названием Шторм Аль-Акса по Израилю в субботу утром якобы было выпущено 5000 ракет.
Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции Железные мечи в секторе Газа и масштабной мобилизации.
В ответ на атаку ХАМАСа израильские истребители нанесли авиаудары и разрушили здание “внутренней службы безопасности” в секторе Газа.
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