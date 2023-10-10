От $50 до $100 млрд. В США хотят принять годовой пакет помощи Украине — WSJ

Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине. Сумма поддержки может составить от 50 до 100 млрд долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечено, что сенаторы видят больше смысла в одном большом пакете, чем в нескольких меньших.

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По их мнению, это “придаст Украине ощущение уверенности”, а также будет лучше “с политической точки зрения”.

Пакет могут принять в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября — датой окончания текущего законопроекта о временных расходах.

Точная сумма пакета пока неизвестна. Сенатор Линдсей Грэм предложил выделить 60-70 миллиардов долларов. В свою очередь сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь сказал, что если бы это зависело от него, цифра была бы ближе к 100 миллиардам долларов. В то же время он готов пойти на компромисс, если республиканцы согласятся на $60 млрд.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что президент США Джо Байден намерен просить Конгресс об одобрении крупнейшего пакета военной и гуманитарной помощи Украине размером в $100 млрд, сроком около двух лет.

Источник : The Wall Street Journal

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