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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В центре Варшавы мужчина залез на памятник и угрожал себя взорвать

В центре Варшавы мужчина залез на памятник и угрожал себя взорвать
Фото: Depositphotos

В Варшаве неизвестный мужчина вылез на памятник жертвам Смоленской трагедии на площади Пилсудского и угрожал себя взорвать.

Об этом сообщили ряд польских СМИ.

Отмечается, что на нем был рюкзак, а в руке он держал неизвестный предмет. После нескольких часов переговоров с полицией мужчина решил спуститься с мемориала.

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Его задержали и доставили в отделение полиции, где с ним продолжаются следственные действия. Пока мотивы его поступка неизвестны.

Заместитель начальника Главного управления полиции Варшавы Малгожата Версоцкая сообщила Onet, что территория, прилегающая к площади Пилсудского, была перекрыта на время проведения операции.

Над площадью Пилсудского летали полицейские дроны, а дороги, ведущие к площади, перекрыли. Также к памятнику был отправлен робот-сапер на гусеницах.

Представитель главного управления полиции Варшавы Сильвестр Марчак сообщил, что рюкзак, который имел при себе мужчина, оставили на площади Пилсудского. По его словам, рюкзак проверят с помощью специального робота.

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Источники: Onet, i.pl, Gazeta.pl

Варшава, Пам'ятник, Польша
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