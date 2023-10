В центре Варшавы мужчина залез на памятник и угрожал себя взорвать

В Варшаве неизвестный мужчина вылез на памятник жертвам Смоленской трагедии на площади Пилсудского и угрожал себя взорвать.

Об этом сообщили ряд польских СМИ.

Отмечается, что на нем был рюкзак, а в руке он держал неизвестный предмет. После нескольких часов переговоров с полицией мужчина решил спуститься с мемориала.

Его задержали и доставили в отделение полиции, где с ним продолжаются следственные действия. Пока мотивы его поступка неизвестны.

Major police deployment in central Warsaw with reports that this man is claiming he has a bomb. Reasons unclear. Streets around are all blocked off. pic.twitter.com/HzyzRcXElN

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) October 14, 2023