Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили

Саломе Зурабішвілі

Конституционный суд признал нарушение президентом Грузии Саломе Зурабишвили Конституции страны, теперь вопрос о ее импичменте будет передан в парламент.

Об этом сообщает Грузия online.

Решение поддержали шесть из девяти членов пленума.

Сейчас смотрят

Глава Конституционного суда Грузии Мераб Турава заявил, что президент Зурабишвили 31 августа во время рабочих визитов за границу 1 и 6 сентября осуществила свои представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства, чем нарушила Конституцию.

После решения Конституционного суда вопрос об импичменте будет передан в парламент.

Для отстранения президента от должности необходимы голоса 100 депутатов парламента.

Ранее правящая партия Грузии Грузинская мечта запустила процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее визитов в Европу, несогласованных с правительством.

Читайте также
Хотел вынести образец анализа Саакашвили в обуви: Грузия обвинила врача из Польши
Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили

Фотопресслужба президента Грузии

Импичмент, Грузия, Саломе Зурабишвили
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия планирует разместить в Абхазии базу ВМФ
ЧФ РФ
Президент Грузии считает, что после Украины Путин может напасть на Тбилиси или страны Балтии
Саломе Зурабішвілі
Грузии необходимо присоединиться к санкциям Евросоюза против РФ — Науседа
Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили
Саакашвили считает революционной реформу строительства в Украине – он заявил, что гордится достижениями антикоррупционеров
Міхеіл Саакашвілі
Попытка демонизировать Украину: в МИД отрицают причастность Киева к подготовке мятежа в Грузии
МЗС України

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь