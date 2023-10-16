Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили

Конституционный суд признал нарушение президентом Грузии Саломе Зурабишвили Конституции страны, теперь вопрос о ее импичменте будет передан в парламент.

Об этом сообщает Грузия online.

Решение поддержали шесть из девяти членов пленума.

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Глава Конституционного суда Грузии Мераб Турава заявил, что президент Зурабишвили 31 августа во время рабочих визитов за границу 1 и 6 сентября осуществила свои представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства, чем нарушила Конституцию.

После решения Конституционного суда вопрос об импичменте будет передан в парламент.

Для отстранения президента от должности необходимы голоса 100 депутатов парламента.

Ранее правящая партия Грузии Грузинская мечта запустила процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее визитов в Европу, несогласованных с правительством.

Фото: пресслужба президента Грузии

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