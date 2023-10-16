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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Конституційний суд Грузії дозволив розпочати імпічмент президентки Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі

Конституційний суд визнав порушення президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі Конституції країни, тепер питання про її імпічмент буде передано до парламенту.

Про це повідомляє Грузія online.

Рішення підтримали шість із дев’яти членів пленуму.

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Голова Конституційного суду Грузії Мераб Турава заявив, що президентка Зурабішвілі 31 серпня під час робочих візитів за кордон 1 і 6 вересня здійснила свої представницькі повноваження у сфері зовнішніх відносин без згоди на це уряду, чим порушила Конституцію.

Після рішення Конституційного суду питання про імпічмент буде передано до парламенту.

Для усунення президента з посади необхідні голоси 100 депутатів парламенту.

Раніше правляча партія Грузії Грузинська мрія запустила процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через її візити до Європи, неузгоджені з урядом.

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Фотопресслужба президента Грузії

Імпічмент, Грузія, Саломе Зурабішвілі
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