Хотел вынести образец анализа Саакашвили в обуви: Грузия обвинила врача из Польши

Пенитенциарная служба Грузии обвинила командированного Польшей врача, который посетил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в клинике Вивамед, в якобы попытке вынести в обуви взятый образец анализов.

Кроме заявления, они выложили видео, на котором мужчина достает что-то, завернутое в салфетку, из обуви. Лица людей на видео скрыты.

— Во время визита произошел непонятный случай от одного из польских врачей. В частности, он завернул образец, взятый у осужденного Михеила Саакашвили, в бумагу и пытался незаметно пронести в ботинке, — говорится в заявлении.

В Пенитенциарной службе добавили, что они предоставили ранее право отобрать официально образец. Там заявили, что действия врача “добавляют большей неоднозначности поведению”.

Отмечается, что теперь второй визит польских врачей к Саакашвили — под вопросом.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе запросил от МИД требовать объяснений от посольства Польши в связи с действиями польского врача. Директор клиники Вивамед назвал инцидент “непонятным”.

В начале июля президент Владимир Зеленский призвал Грузию вернуть Саакашвили для лечения в Украину после опубликованных фото экс-президента с судебного заседания.

Напомним, грузинские власти удерживают его в заключении с октября 2021 года.

Фото: Дарья Чиж, скриншот: Пенитенциарная служба Грузии

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