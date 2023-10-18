Часть оружия ХАМАС получил из РФ: депутат Кнессета объяснил сотрудничество Москвы и Тегерана

Депутат Кнессета Зеев Элькин заявил, что часть оружия, которое оказалось в руках боевиков ХАМАС из сектора Газа, происходит из России. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции 103FM.

Он сказал, что боевиков из Газы обучали в Сирии и Ливане исламисты из Хезболлы и иранцы и добавил, что между Москвой и Тегераном существует тесное сотрудничество.

— Я не уверен, что они точно знают, как оно попало туда, намеренно или непреднамеренно, или через всевозможных посредников, но мы знаем, что эти террористы ХАМАСа были обучены в Сирии и Ливане Хезболлой и иранцами, и, очевидно, между россиянами и иранцами существует очень тесное сотрудничество в Сирии, — сообщил Элькин.

Он отметил, что Россия изменила стратегию игры и образовала стратегический альянс с Ираном. Следовательно, Иран теперь помогает России в войне против Украины, а Москва в ответ поддерживает Тегеран и его союзников.

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— В отношениях с Россией происходят очень сложные вещи, в частности некоторые заявления российского президента, который сравнивает происходящее в Газе, со Второй мировой войной, — сказал он.

По словам Элькина, это является напоминанием для тех, кто пытался лавировать между Москвой и Вашингтоном, о том, кто является настоящим союзником Израиля.

Он призвал осудить действия России, однако подчеркнул, что сейчас Израиль не заинтересован в войне на севере, и его действия не зависят от решений России.

По данным издания Wall Street Journal, атака ХАМАС поставила точку в общении премьер-министра Изараиля Беньямина Нетаньяху с диктатором России Владимиром Путиным. Журналисты утверждают, что Путин — один из немногих мировых лидеров, который не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1 300 израильтян, убитых ХАМАСом во время атаки.

Источник: Новости Израиля

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