Переделанное оружие из РФ и Китая: что использовал ХАМАС против Израиля

Боевики радикального исламистского движения ХАМАС использовали при нападении на Израиль самодельные ракеты или модифицированные автоматы АК-47 и другое импровизированное оружие, которое попало в их арсенал.

Американский телеканал CNN проанализировал десятки фотографий и видеозаписей во время нападения, произошедшего почти неделю назад — 7 октября. Аналитики идентифицировали оружие, из которого были убиты по меньшей мере 1,2 тыс. человек в Израиле.

По словам экспертов, много оружия оказалось “переделанным российским или китайским огнестрельным оружием”, предположительно, оставленным на поле боя в прошлые десятилетия, которое в итоге попало в руки боевиков ХАМАСа.

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Один из экспертов телеканала описал, что тщательно спланированное нападение, в котором террористы ХАМАС проникли в Израиль по суше, морю и воздуху, отражает изменения в общей военной стратегии ХАМАС.

Другие считают, что определенное огнестрельное оружие, вероятно, было поставлено из Ирана, который, по словам Государственного департамента США, поддерживает террористическую группировку деньгами, военной техникой и тренировками.

Группировка действует из сектора Газа — полосы вдоль Средиземного моря, граничащей с Израилем и Египтом, отрезанной от остального мира с 2007 года, когда ХАМАС захватил контроль над территорией, что вынудило Израиль и Египет ввести блокаду.

Для ХАМАС это благоприятная почва для поиска и переработки оружия для ведения партизанской войны. И хотя это оружие гораздо менее сложное, чем по израильским стандартам, его воздействие привело к беспрецедентному уровню разрушений.

— В моих глазах — это оружие массового уничтожения, — сказал майор армии США в отставке Майк Лайонс, имея в виду переносные ракеты земля-воздух, которые можно увидеть по крайней мере в одном видео, ставшем публичным из-за продолжающегося конфликта.

Но, по словам Лайонса, боевикам ХАМАС не нужно сложное оборудование, чтобы быть смертоносными.

Тренировки

После вторжения на территорию Израиля ХАМАС обнародовал в своих соцсетях пропагандистские видеоролики, в которых раскрываются детали подготовки нападения на еврейское государство.

Так, на видео можно увидеть, что боевики ХАМАС не только тренировались, как штурмовать те или иные здания, но и проводили “репетиции” того, как брать в плен людей, а также использовать подручную технику, чтобы пересекать границу с Израилем.

На одном из таких видео можно увидеть, как боевики используют парапланы с пристроенным двигателем, чтобы перелететь через госграницу с Израилем.

Другие видео демонстрируют, как солдаты ХАМАС тренировались на площадках, которые являются воссозданными моделями израильских военных баз.

Пулеметы

На снимках, проанализированных CNN, изображен пулемет ДШК советского производства, который имеет калибр .50, но он был модифицирован и установлен на пикапе.

По словам Лайонса, для работы с пулеметом обычно нужны два человека — один для заряжания пулями, а другой — для стрельбы. Но он подозревает, что это оружие было доработано, что облегчило его использование одним бойцом.

— Кто-то может сесть, положить руку на спусковой крючок и стрелять одной рукой, а другой что-то делать. Такие вещи сеют хаос, — сказал Лайонс.

Оружие, предназначенное для проникновения в военные транспортные средства и самолеты, часто используется профессиональными военными. Обычно оно устанавливается на треноге или бронированном транспортном средстве и используется как оборонительное оружие в бою.

— Это редкость… видеть, как (это оружие, — Ред.) передвигают в незащищенное село, где нет военных, — сказал Джон Спенсер, заведующий кафедрой городских боевых действий в Институте современной войны в Вест-Пойнте.

АК-47

На многих видео и фотографиях, которые проанализировала CNN, нападавшие использовали АК-47. По словам экспертов, эта смертоносная, удобная в использовании и легкодоступная штурмовая винтовка является любимым оружием боевиков.

— Если держать спусковой крючок нажатым, то можно разрядить весь магазин. Она имеет высокую циклическую скорострельность. Из нее можно “распылить” пули, — сказал Стивен Биддл, профессор Колумбийского университета и эксперт по вопросам обороны, который описал повсеместность этого оружия.

На одном из видео, опубликованном на Telegram-канале ХАМАС, видно, как боевики — большинство из которых вооружены автоматами АК-47 — штурмуют израильскую военную заставу. Нападавшие пробираются через израильские кварталы, обстреливают израильский танк и держат под прицелом гражданских.

Несколько экспертов, с которыми пообщалась CNN, рассказали о модификациях, которые некоторые группировки будут вносить в АК-47, в том числе снимая оборудование, чтобы сделать оружие более легким и удобным в использовании.

— Они будут модифицировать его, потому что для них главное — практичность, — сказал Лайонс.

Спенсер отметил, что подобные модификации часто являются признаком непрофессиональной, но все еще опасной силы.

— Если бы все было стандартизировано, то это было бы признаком профессионализации. Вы можете внести незначительные изменения в старое оружие, чтобы сделать его таким же эффективным, или же сделать его немного эффективнее или эргономичнее, — сказал он.

Некоторые из АК-47, по мнению экспертов, также, вероятно, являются старым советским оружием, которое было оставлено во время вторжения СССР в Афганистан в 1980-х годах. Другие могут быть старым китайским оружием, попавшим в сеть поставок оружия террористам. Кое-что может происходить из Ирака, где Саддам Хусейн покупал АК-47 тысячами. Также, по словам экспертов, в 2010-х годах на черный рынок попало большое количество стрелкового оружия из Ливии.

Ракеты

ХАМАС уже давно полагается на ракеты в своих асимметричных боях с Израилем. Только в субботу группировка заявила, что выпустила по Израилю 5 тыс. ракет, большинство из которых были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны Железный купол.

Тем не менее, огромное количество ракет порой перегружало современную систему ПВО, что приводило к успеху в атаках со стороны боевиков.

Некоторые из этих ракет падали на израильские дома, не разорвавшись. Так, например, в коротком видео, опубликованном в Telegram, мужчина показывает остатки ракеты ХАМАС, торчащие сквозь потолок спальни.

По словам британского исследователя, который руководит сайтом Calibre Obscura, занимающимся идентификацией оружия, эта ракета является неразорвавшейся ракетой Кассам или Сарайя аль-Кудс.

Эксперт отметил, что обе ракеты идентифицируются по группировкам, которые их используют: Военное крыло ХАМАС, известное как бригады Изз ад-Дин аль-Кассам; и бригада аль-Кудс Палестинского исламского джихада, конкурирующей исламистской группировки в секторе Газа.

По словам исследователя, ХАМАС производит подавляющее большинство собственных ракет Кассам, учитывая трудности с контрабандой крупных ракет в заблокированный сектор Газа. Как группировка производит самодельные ракеты, известно меньше. Есть информация, что в предыдущих боях с Израилем ХАМАС использовал ракеты, изготовленные из старых водопроводных труб, отмечает исследователь.

Высокопоставленный представитель ХАМАСа, базирующегося в Ливане, рассказал подробности о производстве оружия группировкой в отредактированном интервью арабскому новостному каналу.

— У нас есть местные заводы для всего, для ракет с дальностью полета 250 км, 160 км, 80 км и 10 км. У нас есть заводы для минометов и снарядов к ним. …. У нас есть заводы по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. Мы производим пули с разрешения россиян. Мы создаем их в Газе, — рассказал Али Барака, глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом.

Но бывшие американские чиновники говорят, что нет сомнений в том, что огромные запасы оружия, которые были использованы во время субботней атаки, были приобретены и собраны с помощью Ирана.

— ХАМАС не создавал систему наведения и эти ракеты в Газе. Они их откуда-то взяли. А технологическая помощь в их создании, безусловно, поступила из Ирана — откуда же еще она могла взяться? — сказал генерал в отставке Фрэнк Маккензи, бывший командующий Центрального командования США.

Гранаты

На ранних стадиях своих нападений боевики ХАМАС использовали гранаты во время штурмов израильских городов и деревень вблизи сектора Газа.

На одном видео с видеорегистратора, подтвержденном CNN, боевик бросает гранату в бомбоубежище возле места проведения музыкального фестиваля Nova. После этого боевики немедленно прячутся в укрытие, когда из убежища выбегает человек.

— Они все искали укрытие, как обычно делают люди, которые отрабатывали это раньше, — сказал бывший лейтенант Дэвид Бенсон, который служил в Ираке, а сейчас работает в охранной фирме.

По его словам, видео свидетельствует об уровне подготовки боевиков.

Ручные гранаты снова появляются на других фото от 8 октября. На снимке видно, как израильские военные осматривают оружие, разложенное на тротуаре возле полицейского участка в приграничном городе Сдерот. Трое экспертов сообщили CNN, что эти устройства похожи на ручные гранаты.

Остается неясным, получил ли ХАМАС эти гранаты, или изготовил их, но тот факт, что они вообще были у них, свидетельствует о том, что группировка нарастила свой потенциал за последние годы.

Беспилотники

Видео, размещенное на странице ХАМАС в социальных сетях, показывает с высоты птичьего полета боеприпасы, которые, как утверждает ХАМАС, были сброшены на израильских солдат с помощью беспилотника.

CNN не смогла проверить достоверность видео, но похожее оружие было использовано во время первой атаки, во время которой ХАМАС сбросил бомбы на беспилотные пулеметные вышки на израильской заставе вдоль границы.

По словам Биддла, похоже, что беспилотники на видео нацелены на датчики, которые следят за забором, отделяющим Газу от Израиля, что свидетельствует о запланированной атаке.

— Первое, что нужно сделать — это не прорваться через забор, а уничтожить датчики, — говорит он.

Спенсер сказал CNN, что это указывает не только на государственные поставки, но и на обучение, чтобы знать, как пользоваться устройствами и какие бомбы будут наиболее эффективными для их целей.

— Беспилотники — это единственное, что меня удивило. Это нормально думать, что они будут у них, но такой уровень координации и изощренности атаки, а также видео, которое они опубликовали… Это, как по мне, опять же, четко указывает на то, что боевиков ХАМАСа спонсирует (какое-то, — Ред.) государство, — сказал Спенсер.

На другом видео, обнародованном боевиками, беспилотник устанавливает самодельное взрывное устройство с таймером над автоматическим дистанционно управляемым пулеметом на израильском аванпосте вблизи Кфар Аза, Израиль.

Парапланы

Еще одно видео ХАМАС, проанализированное CNN, демонстрирует боевиков, прицепленных к парусам, которые влетают на территорию Израиля во время первой волны субботней атаки, когда падают ракеты, запущенные вблизи Бейт-Лахии, Газа.

Парапланы, которые используют ветер для движения вперед и вверх, или парашюты с прикрепленным двигателем, широко используются искателями приключений. Но на войне их не используют — и на то есть веская причина.

— Парапланы невероятно уязвимы и не очень маневренны, — сказал Бенсон.

Шон Эллиотт, вице-президент по вопросам промышленности и регулирования в Ассоциации экспериментальных самолетов, согласился с ним.

— Они имеют довольно узкую сферу применения. Вам нужны (надлежащие, — Ред.) условия и надлежащая среда. Есть много слабых мест, — сказал Эллиотт.

Но такое уже случалось раньше. В конце 1987 года палестинский истребитель, пристегнутый к дельтаплану — похожему на параплан, но с жесткой рамой для крыльев — вошел в воздушное пространство Израиля. Вооруженный ручными гранатами, пистолетом и штурмовой винтовкой, он убил шестерых израильских солдат и ранил еще семерых, прежде чем был убит, сообщает TIME.

А совсем недавно, в 2012 году, в Испании у подозреваемого террористической ячейки Аль-Каиды было найдено три моторизованных параплана, и местный инструктор научил его управлять ими.

Но Спенсер говорит, что ХАМАС не просто вытащил парапланы с полок магазина, и подозревает, что группа могла быть обучена и обеспечена спонсором за пределами Газы.

— Они не сами придумали это оборудование, — сказал Спенсер.

Бульдозеры

Несколько экспертов, которые говорили с CNN, подчеркнули ситуативный характер нападения ХАМАС. Боевики, похоже, использовали все, что было в распоряжении группировки, чтобы нанести удар.

На видеозаписях начальной атаки видно, как бульдозером сносится забор, отделяющий Газу от Израиля.

На некоторых видеозаписях видно, как боевики ХАМАС ездят на автомобилях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и используют израильское оружие, которое, вероятно, было захвачено во время начальных боевых действий.

Также сообщается, что боевики ХАМАС носят форму израильских солдат, чтобы запутать израильские силы — тактика, которую они использовали во время предыдущих военных действий.

— Практика переодевания в форму солдат ЦАХАЛа для захвата других территорий, солдат или для того, чтобы подобраться достаточно близко для атаки, является очень распространенной тактикой ХАМАСа, — сказал Спенсер.

Источник : CNN

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