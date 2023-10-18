Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана

бойовики ХАМАС
Фото: Getty Images

Депутат Кнесета Зеєв Елькін заявив, що частина зброї, яка опинилася у руках бойовиків ХАМАСу із сектору Гази, походить із Росії. Таку заяву він зробив в ефірі радіостанції 103FM.

Він сказав, що бойовиків із Гази навчали у Сирії та Лівані ісламісти із Хезболли й іранці та додав, що між Москвою і Тегераном є тісна співпраця.

– Я не впевнений, що вони точно знають, як зброя потрапила туди, навмисно чи ненавмисно, чи через всіляких посередників, але ми знаємо, що ці терористи ХАМАСу були навчені в Сирії та Лівані Хезболлою та іранцями, і, вочевидь, між росіянами й іранцями є дуже тісна співпраця в Сирії, – повідомив Елькін.

Він зауважив, що Росія змінила стратегію гри та утворила стратегічний альянс з Іраном. Отже, Іран тепер допомагає Росії у війні проти України, а Москва у відповідь підтримує Тегеран і його союзників.

Зараз дивляться

– У відносинах з Росією відбуваються дуже складні речі, зокрема деякі заяви російського президента, який порівнює те, що відбувається в Газі, з Другою світовою війною, – сказав він.

За словами Елькіна, це є нагадуванням для тих, хто намагався лавірувати між Москвою і Вашингтоном, про те, хто є справжнім союзником Ізраїлю.

Він закликав засудити дії Росії, однак наголосив, що наразі Ізраїль не зацікавлений у війні на півночі, та його дії не залежать від рішень Росії.

За даними видання Wall Street Journal, атака ХАМАСу поставила крапку у спілкуванні прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу із диктатором Росії Володимиром Путіним. Журналісти стверджують, що Путін – один із небагатьох світових лідерів, який не зателефонував Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв’язку з загибеллю понад 1 300 ізраїльтян, вбитих ХАМАСом під час атаки.

Читайте також
Перероблена зброя з РФ і Китаю: що використовував ХАМАС проти Ізраїлю
Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана

Джерело: Новини Ізраїлю

Ізраїль, Іран, Війна в Ізраїлі, Росія, Сектор Газа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Війна в Ізраїлі: кількість загиблих українців збільшилася до 23
сектор Гази ізраїль
Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет, попри продовження обмежень ЄС
ракета Zolfaghar
РФ може переорієнтувати удари Кинджалами на порти України – Гуменюк
Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана
Постачання зброї до Ізраїлю буде пріоритетним для Німеччини – ЗМІ
Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана
Готував теракт у київському метро: СБУ повідомила про підозру спецслужбісту РФ
СБУ

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана
23 українця ЗАГИНУЛИ від рук ХАМАСУ | ПЕКЕЛЬНА АВДІЇВКА | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь