Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана

Депутат Кнесета Зеєв Елькін заявив, що частина зброї, яка опинилася у руках бойовиків ХАМАСу із сектору Гази, походить із Росії. Таку заяву він зробив в ефірі радіостанції 103FM.

Він сказав, що бойовиків із Гази навчали у Сирії та Лівані ісламісти із Хезболли й іранці та додав, що між Москвою і Тегераном є тісна співпраця.

– Я не впевнений, що вони точно знають, як зброя потрапила туди, навмисно чи ненавмисно, чи через всіляких посередників, але ми знаємо, що ці терористи ХАМАСу були навчені в Сирії та Лівані Хезболлою та іранцями, і, вочевидь, між росіянами й іранцями є дуже тісна співпраця в Сирії, – повідомив Елькін.

Він зауважив, що Росія змінила стратегію гри та утворила стратегічний альянс з Іраном. Отже, Іран тепер допомагає Росії у війні проти України, а Москва у відповідь підтримує Тегеран і його союзників.

Зараз дивляться

– У відносинах з Росією відбуваються дуже складні речі, зокрема деякі заяви російського президента, який порівнює те, що відбувається в Газі, з Другою світовою війною, – сказав він.

За словами Елькіна, це є нагадуванням для тих, хто намагався лавірувати між Москвою і Вашингтоном, про те, хто є справжнім союзником Ізраїлю.

Він закликав засудити дії Росії, однак наголосив, що наразі Ізраїль не зацікавлений у війні на півночі, та його дії не залежать від рішень Росії.

За даними видання Wall Street Journal, атака ХАМАСу поставила крапку у спілкуванні прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу із диктатором Росії Володимиром Путіним. Журналісти стверджують, що Путін – один із небагатьох світових лідерів, який не зателефонував Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв’язку з загибеллю понад 1 300 ізраїльтян, вбитих ХАМАСом під час атаки.

Джерело: Новини Ізраїлю

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