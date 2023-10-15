Точку в общении Нетаньяху с Путиным поставило нападение ХАМАС — WSJ

В течение многих лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживал “теплые отношения” с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на все большую изоляцию из-за полномасштабного вторжения в Украину, и только атака ХАМАС поставила точку в этом общении, пишет издание Wall Street Journal.

До этого лидер Израиля и российский диктатор поддерживали связь по телефону.

— После смертоносной атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль, эти разговоры, похоже, прекратились. Путин — один из немногих мировых лидеров, не позвонивших Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1 300 израильтян, убитых ХАМАСом во время этой атаки, — пишет автор.

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Прекращение соглашения с Израилем подчеркивает более широкие тектонические сдвиги в роли РФ на Ближнем Востоке с тех пор, как Путин начал большую войну против в Украине, отмечает издание.

В частности, в обмен на дроны-камикадзе Россия предоставила Ирану учебно-тренировочные самолеты Як-130, а также рассматривает возможность продажи истребителей Су-35, что может изменить баланс воздушных сил на Ближнем Востоке.

Конфликт Израиля с ХАМАС выгоден Кремлю еще и тем, что перед президентскими выборами в РФ, которые состоятся в марте 2024 года, Путин ищет способ отвлечься от войны в Украине.

Во время нападения на Израиль боевики радикального исламистского движения ХАМАС использовали переделанное российское или китайское огнестрельное оружием, в частности самодельные ракеты или модифицированные автоматы АК-47.

Эксперты считают, что некоторое оружие, вероятно, было привезено из Ирана, который поддерживает террористическую группировку деньгами, военной техникой и тренировками.

Источник : Украинская правда

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