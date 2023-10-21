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Татьяна Забожко, редактор ленты

В РФ заявили об атаке Ростовской области с воздуха: что известно

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

21 октября в России якобы зафиксировали воздушную цель над Ростовской областью.

Местный губернатор Василий Голубев заявляет, что прикрывающие регион силы противовоздушной обороны сработали в 14:10.

Воздушная “цель” будто бы уничтожена.

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О возможных разрушениях и пострадавших после работы ПВО губернатор не сообщил, лишь ограничился благодарностью военным.

Хотя 19 октября, публикуя аналогичное сообщение “об успешном уничтожении воздушной цели на подлете к региону”, оставлял традиционное успокаивающее примечание для россиян об “отсутствии пострадавших и разрушений”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Василий Голубев

Война в Украине, Російська агресія, Росія, РФ
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