В РФ заявили об атаке Ростовской области с воздуха: что известно
21 октября в России якобы зафиксировали воздушную цель над Ростовской областью.
Местный губернатор Василий Голубев заявляет, что прикрывающие регион силы противовоздушной обороны сработали в 14:10.
Воздушная “цель” будто бы уничтожена.
О возможных разрушениях и пострадавших после работы ПВО губернатор не сообщил, лишь ограничился благодарностью военным.
Хотя 19 октября, публикуя аналогичное сообщение “об успешном уничтожении воздушной цели на подлете к региону”, оставлял традиционное успокаивающее примечание для россиян об “отсутствии пострадавших и разрушений”.
Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Василий Голубев
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