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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У РФ заявили про атаку Ростовської області з повітря: що відомо

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

21 жовтня в Росії нібито зафіксували повітряну ціль над Ростовською областю.

Місцевий губернатор Василь Голубєв заявляє, що сили протиповітряної оборони, що прикривають регіон, нібито спрацювали о 14:10.

Повітряну “ціль” буцімто було знищено.

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Про можливі руйнування та постраждалих після роботи ППО губернатор не повідомив, лише обмежився подякою військовим.

Хоча 19 жовтня, публікуючи аналогічне повідомлення “про успішне знищення повітряної цілі на підльоті до регіону”, залишав традиційну заспокійливу примітку для росіян про “відсутність постраждалих та руйнувань”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Василь Голубєв

Війна в Україні, Російська агресія, Росія, РФ
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