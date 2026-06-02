В ночь на 2 июня Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине, применив более 700 воздушных целей, среди которых баллистические, крылатые ракеты и ударные дроны.

Главной особенностью атаки явилось массовое применение гиперзвуковых ракет Циркон. По данным начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия одновременно выпустила по Украине сразу 8 ракет этого типа. Ранее такое количество цирконов во время одной атаки не фиксировалось.

Что известно о характеристиках ракеты Циркон, ее цене и во многом ее особенность – читайте в материале.

Характеристики ракеты Циркон: что известно

Россия все активнее использует Циркон не по первоначальному назначению. В первую очередь эта ракета создавалась как противокорабельное оружие для поражения авианосцев, фрегатов и других надводных целей с мощными системами ПВО и ПРО.

Впрочем, сейчас оккупанты применяют Цирконы для ударов по наземным целям на территории Украины.

Известно, что Циркон или 3М22 – это российская гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования. В классификации НАТО она известна как SS-N-33.

Ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем (scramjet), позволяющим ей поддерживать гиперзвуковую скорость во время полета. Именно эта технология одна из самых сложных в современном ракетостроении.

По открытым данным, Циркон имеет двухступенчатую конструкцию:

первая ступень работает на твердом топливе;

вторая оснащена прямоточным гиперзвуковым двигателем.

Целеуказание для ракеты могут обеспечивать спутники или разведывательная авиация.

Основные характеристики гиперзвуковой ракеты Циркон, которые приводят открытые источники:

скорость: до 8-9 Махов (почти 10-11 тыс. км/ч);

дальность: от 450 до 1000 км;

высота полета: до 30-40 км;

боевая часть: 300-400 кг;

тип ракеты: гиперзвуковая крылатая ракета;

тип запуска: корабли и подлодки.

Главная опасность Циркона состоит в сочетании сверхвысокой скорости и маневренности.

Во время полета ракета способна изменять траекторию, что значительно усложняет ее перехват системами ПВО. Кроме того, из-за гиперзвуковой скорости вокруг ракеты формируется плазменная оболочка, которая затрудняет ее радиолокационное обнаружение.

По оценкам аналитиков, ракета может преодолевать сотни километров всего за несколько минут.

Российские власти позиционировали Циркон как оружие для поражения надводных целей, в частности авианосных групп НАТО. В то же время, во время войны против Украины РФ все чаще применяет эти ракеты для атак по гражданской и критической инфраструктуре.

Ракеты Циркон могут запускать с фрегатов типа Адмирал Горшков, подлодок и береговых комплексов.

В мае 2022 года РФ провела один из публичных испытательных запусков Циркона в Баренцевом море. Тогда ракета поразила цель на расстоянии около 1000 км.

Сколько стоит ракета Циркон

Точная стоимость российской гиперзвуковой ракеты 3М22 Циркон официально не раскрывается. В то же время, аналитики Defense Express отмечают, что это одна из самых дорогих и сложных ракет в современном арсенале РФ.

Главная причина высокой стоимости Циркона – использование прямоточного гиперзвукового двигателя (scramjet), позволяющего ракете поддерживать скорость более 5 Махов во время полета. Создание такой технологии требует сверхсложных решений в области навигации, охлаждения корпуса и работы систем в режиме экстремальных температур.

Эксперты отмечают, что по технологической сложности Циркон существенно превосходит ракету Х-47 Кинжал.

Если Кинжал лишь кратковременно достигает гиперзвуковой скорости благодаря твердотопливному ускорению, то циркон поддерживает ее в течение полета именно благодаря прямоточному двигателю.

Для сравнения, США потратили на создание аналогичной гиперзвуковой ракеты HACM более $1,3 млрд только на этапе разработки. Кроме того, Пентагон в 2023 году заложил около $4,7 млрд. на программы гиперзвукового вооружения.

По оценкам профильных американских изданий экспериментальная гиперзвуковая ракета X-51A Waverider стоила от $11 до 20 млн за единицу.

Учитывая это, аналитики предполагают, что стоимость одной ракеты Циркон для РФ может составлять десятки миллионов долларов, особенно с учетом сложности производства и небольших серий выпуска.

Сколько ракет Циркон может производить Россия

Точные темпы производства ракеты Циркона неизвестны. Однако эксперты предполагают, что РФ не способна производить их массово из-за высокой технологичности и ресурсоемкости.

Для сравнения, по данным ГУР МОУ, на начальном этапе производства Россия производила лишь около двух ракет Кинжал в месяц.

Поскольку Циркон еще более сложная и дорогая ракета, темпы ее производства могут быть еще ниже – от нескольких единиц до нескольких десятков в год.

