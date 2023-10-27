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Юлия Соколова, редактор ленты

Новый спикер Палаты представителей США хочет разделить помощь Украине и Израилю

Майк Джонсон
Фото: Getty Images

Новоназначенный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что вопросы предоставления военной помощи Украине и Израилю нужно рассматривать отдельно.

Такую позицию он озвучил в эфире американского телеканала Fox News.

– Наш консенсус среди республиканцев в Палате представителей состоит в том, что мы должны разделить эти вопросы, – подчеркнул Джонсон, которого цитирует агентство Bloomberg.

Он добавил, что передал этот месседж должностным лицам Белого дома после встречи с президентом США Джо Байденом ранее в этот же день.

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Администрация президента США направила запрос в Конгресс на $106 млрд для поддержки Украины, Израиля и другой иностранной помощи. В Белом доме надеялись, что пакетное соглашение поможет утвердить всю сумму.

Однако среди республиканцев в Палате представителей США есть разногласия по этому вопросу.

В четверг, 26 октября, Джо Байден провел встречу с новым спикером Майком Джонсоном и лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом в Белом доме. Темой был запрос на $106 млрд.

Впоследствии Джонсон заверил, что США не покинут Украину, поскольку победа РФ в войне подбодрит не только саму Россию, но и Китай по отношению к Тайваню.

– Мы не можем позволить Владимиру Путину победить в Украине, потому что я не верю, что он на этом остановится, – подчеркнул Джонсон.

В то же время, он добавил, что помощь Украине будет требовать “большей отчетности” относительно уже потраченных средств.

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Джонсон уточнил, что республиканцы в Палате представителей США внесут отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере $14,5 млрд. Это немного больше, чем просил Белый дом.

– Израиль – это отдельная тема. Есть вещь, отличающая республиканцев в Палате представителей от другой команды. Мы собираемся найти выплаты в бюджете. Мы не просто печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Мы собираемся профинансировать сокращение в других сферах, чтобы сделать это, – добавил спикер.

Что известно о запросе Белого дома

20 октября президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс на пакет помощи в размере $106 млрд.

Он предусматривает выделение $61,3 млрд для Украины в течение года, около $14 млрд – для Израиля.

Кроме того, предлагается выделить $14 млрд на решение приоритетных иммиграционных проблем и $10 млрд на гуманитарную помощь, а также увеличить финансирование для противодействия влиянию Китая в Азии.

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Майк Джонсон

Источник: Bloomberg, AP
Білий дім, Война в Израиле, Война в Украине, військова допомога, Конгресс США
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