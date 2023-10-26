Открыт к переговорам о помощи Украине: Майк Джонсон избран спикером Палаты представителей

Республиканец из Луизианы Майк Джонсон победил на выборах нового спикера Палаты представителей в Конгрессе США, положив конец трехнедельной неразберихе, возникшей после исторического отстранения от должности законодателя Кевина Маккарти.

Таким образом, Джонсон стал новым председателем Палаты представителей Конгресса США, пишет CBS News.

Джонсон получил молоток спикера благодаря поддержке всех 220 присутствующих республиканцев, что превысило необходимое для победы количество в 215 голосов.

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В свою очередь все 209 присутствующих демократов проголосовали за представителя Хакима Джеффриса, лидера партии в Палате представителей.

Джонсон стал четвертым кандидатом на пост спикера за последние три недели и занял место представителя Тома Эммера, чья кандидатура продержалась во вторник только четыре часа. Два других кандидата, депутаты Стив Скализ и Джим Джордан, сняли свои имена с рассмотрения ранее, поскольку не смогли объединить партию.

Что известно о Джонсоне

51-летний Джонсон является вице-председателем Палаты представителей Республиканской партии (младшая руководящая должность) с 2021 года. Он также является бывшим председателем Республиканского исследовательского комитета, крупнейшей консервативной фракции в Палате представителей, а сейчас работает в комитетах Палаты представителей по вопросам правосудия и вооруженных сил.

По данным The Hill, до того как присоединиться к Конгрессу в 2017 году, Джонсон был членом Палаты представителей штата Луизиана и адвокатом по конституционному праву, а также работал ведущим ток-шоу и профессором колледжа. Его жена Келли — лицензированный христианский консультант, у них четверо детей.

Мягкий республиканец из Луизианы на протяжении всего времени пребывания в Конгрессе оставался незаметным, сосредоточившись на работе в юридическом комитете Палаты представителей и комитете по вооруженным силам.

Джонсон является сторонником 45-го президента США Дональда Трампа и в 2020 году отрицал результаты выборов в Соединенных Штатах и призывал к пересчету голосов.

Что это означает для Украины

Соединенные Штаты являются главным партнером Украины в войне с Россией. Недавно президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить более $60 млрд для помощи Украине как финансово, так и военно.

Джонсон для Украины является не лучшей кандидатурой. Из положительного, за время своей каденции он запомнился тем, что проголосовал за закон о предоставлении ленд-лиза на финансовый год с начала октября 2022-го по конец сентября 2023 года, который позволял предоставлять в аренду американскую военную технику Украине. Впрочем, официальный Киев так и не воспользовался средствами ленд-лиза.

Что касается негативных моментов, то Майк Джонсон ранее голосовал против дополнительных ассигнований для Украины на 2022 год. Он также голосовал за поправку, которая предусматривала изъятие $300 млн помощи для нашего государства.

В другой раз Джонсон отдал свой голос за поправку, которая запрещала любую помощь Украине в сфере безопасности.

Также впоследствии он блокировал продление полномочий США по ленд-лизу и голосовал против законопроекта о дополнительных ассигнованиях на 2023 год на помощь Украине в сфере безопасности.

Кроме того, со стороны Джонсона звучали заявления, которые можно расценить как антиукраинские:

— Мы не должны отправлять еще $40 млрд за границу (для Украины, — Ред.), когда наша собственная граница находится в хаосе, американские матери пытаются найти детское питание, цены на газ рекордно высокие, а американские семьи пытаются свести концы с концами, не имея достаточного контроля над тем, куда идут деньги, — говорил он в мае 2022 года.

В списке портала Republicans for Ukraine, который отслеживает активность американских законодателей из Республиканской партии по вопросам поддержки Украины, Джонсон имеет очень низкую оценку (F-) за свои предыдущие решения и заявления.

Примечательно, как отмечает Bloomberg, хотя ранее Джонсон и был скептичен в отношении помощи Украине, накануне избрания спикером он заявил, что открыт для переговоров по просьбе президента Джо Байдена о выделении дополнительных средств для оказания помощи стране в ее контрнаступлении против России.

Шатдаун в США? Опять?

Отсутствие достаточной поддержки Украины со стороны Джонсона — не единственная проблема, поскольку к финансированию Украины Палате представителей нужно еще определиться с финансированием правительства США, иначе Америку может ждать новый шатдаун (закрытие правительства).

Как отмечает CBS News, перед Джонсоном сейчас стоит огромный список вызовов, среди которых главным является именно приближающийся шатдаун, поскольку для предотвращения прекращения работы правительства в конце сентября конгрессменами был принят временный законопроект о финансировании госучреждений.

Палата представителей имеет время до 17 ноября, когда заканчивается текущее государственное финансирование. В плане на следующие несколько месяцев, который Джонсон распространил среди коллег в начале этой недели, республиканец говорит, что может понадобиться еще одна временная мера, которая продлит финансирование до января или апреля, чтобы утвердить больше расходов и избежать закрытия правительства.

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