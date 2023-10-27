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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Новий спікер Палати представників США хоче розділити допомогу Україні та Ізраїлю

Майк Джонсон
Фото: Getty Images

Новопризначений спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що питання надання військової допомоги Україні та Ізраїлю мають розглядатися окремо.

Таку позицію він озвучив в ефірі американського телеканалу Fox News.

– Наш консенсус серед республіканців у Палаті представників полягає в тому, що ми повинні розділити ці питання, – наголосив Джонсон, якого цитує агентство Bloomberg.

Він додав, що передав цей меседж посадовцям Білого дому після зустрічі з президентом США Джо Байденом раніше цього ж дня.

Зараз дивляться

Адміністрація президента США спрямувала запит до Конгресу на $106 млрд для підтримки України, Ізраїлю та іншої іноземної допомоги. В Білому домі сподівалися, що пакетна угода допоможе затвердити всю суму.

Однак серед республіканців у Палаті представників США є розбіжності з цього питання.

У четвер, 26 жовтня, Джо Байден провів зустріч із новим спікером Майком Джонсоном та лідером демократичної меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом у Білому домі. Темою був запит на $106 млрд.

Згодом Джонсон запевнив, що США не залишать Україну, оскільки перемога РФ у війні підбадьорить не лише саму Росію, але й Китай щодо Тайваню.

– Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що він на цьому зупиниться, – наголосив Джонсон.

Водночас він додав, що допомога Україні вимагатиме “більшої звітності” щодо вже витрачених коштів.

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Джонсон уточнив, що республіканці в Палаті представників США внесуть окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю в розмірі $14,5 млрд. Це трохи більше, ніж просив Білий дім.

– Ізраїль – це окрема тема. Є річ, яка відрізняє республіканців у Палаті представників від іншої команди. Ми збираємося знайти виплати в бюджеті. Ми не просто друкуємо гроші, щоб відправити їх за кордон. Ми збираємося профінансувати скорочення в інших сферах, щоб зробити це, – додав спікер.

Що відомо про запит Білого дому

20 жовтня президент США Джо Байден подав запит до Конгресу на пакет допомоги обсягом $106 млрд.

Він передбачає виділення $61,3 млрд для України протягом року, близько $14 млрд – для Ізраїлю.

Крім того, пропонується виділити $14 млрд на розв’язання пріоритетних імміграційних проблем і $10 млрд на гуманітарну допомогу, а також збільшити фінансування для протидії впливу Китаю в Азії.

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Майк Джонсон

Джерело: Bloomberg, AP
Білий дім, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, військова допомога, Конгрес США
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