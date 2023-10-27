Новий спікер Палати представників США хоче розділити допомогу Україні та Ізраїлю
Новопризначений спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що питання надання військової допомоги Україні та Ізраїлю мають розглядатися окремо.
Таку позицію він озвучив в ефірі американського телеканалу Fox News.
– Наш консенсус серед республіканців у Палаті представників полягає в тому, що ми повинні розділити ці питання, – наголосив Джонсон, якого цитує агентство Bloomberg.
Він додав, що передав цей меседж посадовцям Білого дому після зустрічі з президентом США Джо Байденом раніше цього ж дня.
Адміністрація президента США спрямувала запит до Конгресу на $106 млрд для підтримки України, Ізраїлю та іншої іноземної допомоги. В Білому домі сподівалися, що пакетна угода допоможе затвердити всю суму.
Однак серед республіканців у Палаті представників США є розбіжності з цього питання.
У четвер, 26 жовтня, Джо Байден провів зустріч із новим спікером Майком Джонсоном та лідером демократичної меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом у Білому домі. Темою був запит на $106 млрд.
Згодом Джонсон запевнив, що США не залишать Україну, оскільки перемога РФ у війні підбадьорить не лише саму Росію, але й Китай щодо Тайваню.
– Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що він на цьому зупиниться, – наголосив Джонсон.
Водночас він додав, що допомога Україні вимагатиме “більшої звітності” щодо вже витрачених коштів.
Джонсон уточнив, що республіканці в Палаті представників США внесуть окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю в розмірі $14,5 млрд. Це трохи більше, ніж просив Білий дім.
– Ізраїль – це окрема тема. Є річ, яка відрізняє республіканців у Палаті представників від іншої команди. Ми збираємося знайти виплати в бюджеті. Ми не просто друкуємо гроші, щоб відправити їх за кордон. Ми збираємося профінансувати скорочення в інших сферах, щоб зробити це, – додав спікер.
Що відомо про запит Білого дому
20 жовтня президент США Джо Байден подав запит до Конгресу на пакет допомоги обсягом $106 млрд.
Він передбачає виділення $61,3 млрд для України протягом року, близько $14 млрд – для Ізраїлю.
Крім того, пропонується виділити $14 млрд на розв’язання пріоритетних імміграційних проблем і $10 млрд на гуманітарну допомогу, а також збільшити фінансування для протидії впливу Китаю в Азії.
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