Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС

В Министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что 23-летняя гражданка Германии Шани Лук, которую взяли в заложницы боевики палестинской группировки ХАМАС во время нападения на музыкальный фестиваль Nova Festival 7 октября, умерла.

— Мы с грустью сообщаем, что тело немецко-израильской гражданки Шани (Лук) нашли и идентифицировали. Шани, которую похитили с музыкального фестиваля, пытали и возили по Газе террористы ХАМАС, пережила непостижимые ужасы, — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что знакомые Шани узнали ее по татуировкам на ногах.

Видео, где вооруженные палестинцы везут в пикапе обнаженное тело девушки, разлетелось по соцсетям. Сначала сообщалось, что девушке 30 лет, впоследствии оказалось, что ей всего 23.

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Как известно, она вместе с друзьями участвовала в музыкальном фестивале Nova Festival в Израиле, который проходил у границы с сектором Газа.

Фото: Instagram/Шани Лук

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