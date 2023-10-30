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Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС

Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю повідомили, що 23-річна громадянка Німеччини Шані Лук, яку взяли в заручниці бойовики палестинського угруповання ХАМАС під час нападу на музичний фестиваль Nova Festival 7 жовтня, померла.

– Ми з сумом повідомляємо, що тіло німецько-ізраїльської громадянки Шані (Лук) знайшли та ідентифікували. Шані, яку викрали з музичного фестивалю, катували й возили по Газі терористи ХАМАС, пережила незбагненні жахи, — йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що знайомі Шані упізнали її за татуюваннями на ногах.

Відео, де озброєні палестинці везуть у пікапі оголене тіло дівчини, розлетілося соцмережами. Спочатку повідомлялося, що дівчині 30 років, згодом виявилося, що їй всього 23.

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Як відомо, вона разом із друзями брала участь у музичному фестивалі Nova Festival в Ізраїлі, який проходив біля кордону із сектором Гази.

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Фото: Instagram/Шані Лук

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Війна в Ізраїлі, Палестина, Сектор Газа
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