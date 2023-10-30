Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю повідомили, що 23-річна громадянка Німеччини Шані Лук, яку взяли в заручниці бойовики палестинського угруповання ХАМАС під час нападу на музичний фестиваль Nova Festival 7 жовтня, померла.
– Ми з сумом повідомляємо, що тіло німецько-ізраїльської громадянки Шані (Лук) знайшли та ідентифікували. Шані, яку викрали з музичного фестивалю, катували й возили по Газі терористи ХАМАС, пережила незбагненні жахи, — йдеться у повідомленні.
Раніше ми розповідали, що знайомі Шані упізнали її за татуюваннями на ногах.
Відео, де озброєні палестинці везуть у пікапі оголене тіло дівчини, розлетілося соцмережами. Спочатку повідомлялося, що дівчині 30 років, згодом виявилося, що їй всього 23.
Як відомо, вона разом із друзями брала участь у музичному фестивалі Nova Festival в Ізраїлі, який проходив біля кордону із сектором Гази.
Фото: Instagram/Шані Лук
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко