Трампа могут не допустить к выборам 2024 года — в США начался судебный процесс

В Соединенных Штатах в понедельник, 30 октября, стартуют недельные судебные слушания о запрете 45-му президенту США Дональду Трампу баллотироваться на следующих выборах в 2024 году из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия.

В понедельник начинается судебный процесс в штате Колорадо, а в четверг запланированы устные дебаты в Верховном суде Миннесоты относительно попытки исключить экс-президента-республиканца из избирательных бюллетеней в этом штате.

Как отмечает Associated Press, независимо от того, оставят ли судьи Трампа в бюллетенях или вычеркнут его, их решения, вероятно, будут быстро обжалованы в Верховном суде США.

Сейчас смотрят

Высшая судебная инстанция США никогда не выносила решения относительно положения 14-й поправки, которая запрещает занимать высшие должности тем, кто присягал поддерживать конституцию, а затем “поднял восстание” против нее.

За последние месяцы были поданы десятки исков со ссылкой на третий раздел 14-й поправки, но, по мнению юристов, наиболее важными являются иски в Колорадо и Миннесоте. Это потому, что они были поданы двумя либеральными группами со значительными юридическими ресурсами.

— Спустя четыре года после принятия присяги “сохранять, охранять и защищать” конституцию на посту президента США… Трамп пытался отменить результаты выборов-2020, что привело к беспорядкам в Капитолии, чтобы остановить законную передачу власти его преемнику, — утверждается в иске в суд штата Колорадо.

Иски в Колорадо и Миннесоте более юридически обоснованы, пишет AP, чтобы заставить членов избирательных комиссий дисквалифицировать Трампа, в отличие от других исков. Отмечается, что эти слушания имеют реальные шансы в конечном итоге дойти до Верховного суда США.

В начале октября Верховный суд США отказался рассматривать иск о лишении Трампа права участвовать в выборах американского президента в 2024 году.

В сентябре Трампа досрочно признали виновным в мошенничестве по иску генерального прокурора Нью-Йорка, который обвинял его в преувеличении своего состояния на миллиарды долларов в год в финансовых отчетах, которые он предоставлял банкам и страховщикам.

Что известно о штурме Капитолия

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден.

В результате столкновений погибли пять человек, в том числе полицейский. Из-за штурма Капитолия предъявили обвинения более 430 лицам. В июне 2021 года Министерство юстиции США оценило ущерб от штурма Капитолия в $1,5 млн.

В июле 2021 года один из участников штурма здания Конгресса Пол Ходжкинс стал первым, кто получил реальный приговор за инцидент. Его приговорили к 8 месяцам заключения.

Источник : AP News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.