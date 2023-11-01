ООН создала совет по международному регулированию ИИ, в него вошла россиянка
Организация Объединенных Наций создала консультативный совет для проведения анализа и разработки рекомендаций по международному управлению искусственным интеллектом.
Об этом говорится на сайте ООН.
В состав совета вошли 39 представителей правительственных органов, научных групп и бизнеса. В частности, должностные лица известных компаний, таких как Google и OpenAI. Кроме того, в состав совета вошла россиянка Анна Абрамова. Она является директором Центра искусственного интеллекта Московского государственного института международных отношений, который готовит дипломатов для министерства иностранных дел РФ.
— Орган предложит различные перспективы и варианты того, как можно управлять искусственным интеллектом для общего блага, согласовывая международное совместное управление с правами человека и Целями устойчивого развития, — говорится в сообщении.
Пока что неизвестно, как рекомендации, разработанные советом ООН, будут согласованы с другими инициативами в сфере регулирования искусственного интеллекта.
Ранее Минцифры и американская компания Palantir объявили о создании нового продукта на базе искусственного интеллекта.
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