ООН створила раду з міжнародного регулювання ШІ, в неї увійшла росіянка

Організація Об’єднаних Націй створила консультативну раду для проведення аналізу та розробки рекомендацій щодо міжнародного управління штучним інтелектом.

Про це йдеться на сайті ООН.

До складу ради увійшли 39 представників урядових органів, наукових груп та бізнесу. Зокрема, посадовці відомих компаній, таких як Google й OpenAI. Окрім того, до складу ради увійшла росіянка Анна Абрамова. Вона є директоркою Центру штучного інтелекту Московського державного інституту міжнародних відносин, який готує дипломатів для міністерства закордонних справ РФ.

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– Орган запропонує різні перспективи та варіанти того, як можна керувати штучним інтелектом для загального блага, узгоджуючи міжнародне сумісне управління з правами людини та Цілями сталого розвитку, – йдеться у повідомленні.

Поки що невідомо, як рекомендації, розроблені радою ООН, будуть узгоджені з іншими ініціативами у сфері регулювання штучного інтелекту.

Раніше Мінцифри та американська компанія Palantir оголосили про створення нового продукту на базі штучного інтелекту.

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