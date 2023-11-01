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США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа после уничтожения ХАМАСа

сектор Гази
Фото: Getty Images

США и Израиль изучают варианты будущего сектора Газа, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По их словам, эти разговоры были вызваны необходимостью срочно разработать план относительно будущего Газы, поскольку ЦАХАЛ начал наземное вторжение.

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Один из рассматриваемых вариантов включает возможность создания многонациональных сил, в состав которых могут войти американские войска.

Второй вариант предусматривает создание миротворческих сил по образцу тех, которые осуществляют надзор за выполнением мирного договора между Египтом и Израилем 1979 года.

Кроме того, США и Израиль думают о временном надзоре за Газой со стороны ООН.

Собеседники Bloomberg подчеркнули, что переговоры все еще находятся на ранней стадии и многое может измениться. Некоторые американские чиновники считают эти варианты преждевременными или маловероятными.

— Мы не можем допустить возвращения к статус-кво, когда Газой руководит ХАМАС… Мы также не можем допустить — и израильтяне сами начинают с этого предложения — чтобы Израиль управлял или контролировал Газу. Между этими двумя точками есть множество возможных перестановок, которые мы сейчас очень внимательно рассматриваем, как и другие страны, — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль не намерен оккупировать Газу, но считает неприемлемым продолжение правления ХАМАСа после нападения 7 октября, в результате которого группировка убила 1 400 израильтян и взяла в заложники более 200 человек.

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Агентство указывает, что все варианты представляют политическую опасность для президента США Джо Байдена и других стран. Байден считает, что подвергать опасности даже небольшой контингент американских войск может быть политически рискованно, сказал человек, знакомый с его мнением. Пока что США не близки к принятию такого решения, добавил источник.

Кроме того, еще не ясно, могут ли арабские страны быть заинтересованы в участии, сказал другой собеседник.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о предоставлении пакета помощи только Израилю, без средств для Украины.

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Источник: Bloomberg
Война в Израиле, Сектор Газа, США
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