Есть “техническое подтверждение” участия России в нападении ХАМАС на Израиль – Данилов

Украина имеет “техническое подтверждение”, что Россия принимала непосредственное участие в нападении на Израиль.

Это сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщило издание Радио Свобода.

— У нас есть даже техническое подтверждение того, что Россия принимала в этом (атака на Израиль, — Ред.) непосредственное огромное участие. Я могу сказать, что центр, который занимается кибербезопасностью при аппарате Совета нацбезопасности и обороны, отслеживает все атаки, которые есть на нашу страну, — сказал Данилов.

По его словам, за три дня до нападения боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября в СНБО наблюдали снижение на 70% атак на украинское киберпространство. После этого проанализировали, куда эти атаки были направлены.

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— Они перекинулись именно на Израиль. Поэтому россияне в этом принимают непосредственное участие, они являются заинтересованной стороной. Но еще раз подчеркиваю, им радоваться от этого нет никакого смысла, — добавил секретарь СНБО.

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и прорвала границы. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа, объявив блокаду территории.

Вечером 27 октября атаки на сектор Газы усилились, там наблюдались проблемы со связью и интернетом. Многие жители Газы рассказали журналистам, что авиаудары в пятницу вечером были самыми интенсивными с начала боевых действий.

Израильское командование в очередной раз обратилось к жителям Газы с рекомендацией эвакуироваться на юг к границе с Египтом.

Источник : Радио Свобода

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