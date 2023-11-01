Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України – Білий дім

Президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт про надання пакету допомоги лише Ізраїлю, без коштів для України.

Про це з посиланням на Білий дім повідомляє Bloomberg.

Йдеться про запропонований республіканцями в Палаті представників законопроєкт на $14,3 мільярда, згідно з яким підтримка Ізраїлю оплачуватиметься коштом скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів.

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Зазначено, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому вважає, що документ “не відповідає нагальності моменту, поглиблюючи наші розбіжності і серйозно підриваючи історичну двопартійну підтримку безпеки Ізраїлю”.

– Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу і для нашої власної національної безпеки, – йдеться у повідомленні.

Раніше новий речник Палати Представників США Майк Джонсон заявив, що цього тижня можуть ухвалити законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Водночас пропозиції адміністрації президента США Джо Байдена щодо спільного пакету, що міститиме допомогу Україні, буде проігноровано.

Джерело : Bloomberg

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