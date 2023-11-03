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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Звичайний суд не є правильним шляхом: Ізраїль хоче створити трибунал над ХАМАСом

Ізраїль 7 жовтня 2023.
Фото: Getty Images

Ізраїль планує створити спеціальний трибунал, який розглядатиме кримінальні справи проти сотень затриманих бойовиків палестинського угруповання ХАМАС, які брали участь у звірствах на території Ізраїлю 7 жовтня.

Про це повідомляє Times of Israel, посилаючись на інформацію телерадіокомпанії Kan.

У системі правосуддя Ізраїлю переважає думка, що звичайне кримінальне право не є правильним шляхом для суду над тими, хто брав участь у нападі 7 жовтня, під час якого було вбито близько 1,4 тис. осіб.

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Переважна більшість жертв були цивільними особами, яких закатували та вбили у їхніх будинках та на музичному фестивалі. Крім того, щонайменше 247 осіб були викрадені та вивезені на територію сектору Гази.

Ідея створення трибуналу над ХАМАСом

Зараз тривають дискусії про те, як притягти затриманих бойовиків ХАМАСу до відповідальності, йдеться у повідомленні.

Після масового вторгнення палестинського угруповання на територію Ізраїлю, Армія оборони Ізраїлю захопила живими близько 200 його членів. Влада Ізраїлю очікує, що кількість захоплених бойовиків збільшиться після великого наземного наступу у секторі Гази.

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За інформацією Kan, ймовірним рішенням є спеціальне законодавство, яке уповноважить трибунал провести історичний судовий процес проти ХАМАС, “щоб представити світові цілі, джерела, спонсорів і діяльність цієї кривавої терористичної групи”.

Міністерство юстиції Ізраїлю поки що відмовляється підтвердити або спростувати інформацію щодо можливого трибуналу.

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Джерело: Times of Israel

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході

Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.

Діана Линник
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