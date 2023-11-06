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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Война в Израиле: Блинкен посетил Ирак и прибыл в Турцию

Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетил Ирак, после чего прибыл в Турцию.

Блинкен совершает визит на Ближний Восток из-за войны между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает CNN, Блинкен встретился с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в Багдаде.

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Также он посетил посольство США, где провел брифинг по угрозе объектам Соединенных Штатов, на котором, во время своей речи, отметил важность не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что США готовы отвечать на любые угрозы.

– Нам нужно и в дальнейшем не допускать эскалации этого конфликта, его распространения на другие территории и другие театры. США ответили, и мы будем продолжать отвечать на атаки прокси Ирана, чтобы защитить наш персонал в регионе, персонал, который находится здесь, в Ираке и Сирии, чтобы помочь предотвратить возрождение ИГИЛ. Мы сделаем все необходимое, чтобы сдерживать и, как я уже сказал, отвечать на любые атаки, – сказал он.

Что касается встречи с премьером Ирака, то Блинкен сказал, что его дискуссия была “хорошей” и “продуктивной”.

Госсекретарь добавил, что он четко дал понять, что нападения поддерживаемых Ираном вооруженных формирований на персонал США являются абсолютно неприемлемыми.

Блинкен и премьер Ирака также обсудили обеспечение того, чтобы конфликт в секторе Газа не распространился.

Визит в Турцию

Из Ирака Блинкен отправился в Турцию, для очередной дипломатической встречи. Это его последняя остановка в регионе перед поездкой в Азию.

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Ожидается, что он встретится с турецкими официальными лицами, чтобы обсудить войну Израиля и ХАМАС.

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Ентоні Блінкен

Ирак, Война в Израиле, Энтони Блинкен, Сектор Газа, США, Туреччина
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