Газа становится “кладбищем для детей”. Генсек ООН требует немедленного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о сложной ситуации в секторе Газа и призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.
На брифинге 6 ноября генсек заявил, что Газа становится “кладбищем для детей”, поскольку ежедневно жертвами конфликта становятся “сотни” несовершеннолетних.
— По сообщениям, за четырехнедельный период было убито больше журналистов, чем в любом конфликте за последние три десятилетия. Было убито больше гуманитарных работников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации, — добавил он.
По словам генсека, ни одна сторона конфликта не может быть выше гуманитарных норм, нужно немедленно достичь гуманитарного прекращения огня.
— Это означает безоговорочное освобождение заложников в Газе. Сейчас. Я никогда не отступлю в работе над их немедленным освобождением, — подчеркнул он.
Гутерреш назвал “ужас в секторе Газа” не только гуманитарным кризисом, но и “кризисом человечности” и подчеркнул, что ответственность за прекращение страданий несут как стороны конфликта, так и международное сообщество.
Ранее Турция выразила готовность стать страной-гарантом сектора Газы, если будет подобная ситуация.
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