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Газа становится “кладбищем для детей”. Генсек ООН требует немедленного прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Антоніу Гутерреш
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о сложной ситуации в секторе Газа и призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.

На брифинге 6 ноября генсек заявил, что Газа становится “кладбищем для детей”, поскольку ежедневно жертвами конфликта становятся “сотни” несовершеннолетних.

— По сообщениям, за четырехнедельный период было убито больше журналистов, чем в любом конфликте за последние три десятилетия. Было убито больше гуманитарных работников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации, — добавил он.

По словам генсека, ни одна сторона конфликта не может быть выше гуманитарных норм, нужно немедленно достичь гуманитарного прекращения огня.

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— Это означает безоговорочное освобождение заложников в Газе. Сейчас. Я никогда не отступлю в работе над их немедленным освобождением, — подчеркнул он.

Гутерреш назвал “ужас в секторе Газа” не только гуманитарным кризисом, но и “кризисом человечности” и подчеркнул, что ответственность за прекращение страданий несут как стороны конфликта, так и международное сообщество.

Ранее Турция выразила готовность стать страной-гарантом сектора Газы, если будет подобная ситуация.

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Антоніу Гутерреш, Война в Израиле, Сектор Газа
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