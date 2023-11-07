Газа стає “кладовищем для дітей”. Генсек ООН вимагає негайного припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розповів про складну ситуацію в секторі Гази та закликав до негайного гуманітарного припинення вогню.

На брифінгу 6 листопада генсек заявив, що Газа стає “кладовищем для дітей”, оскільки щодня жертвами конфлікту стають “сотні” неповнолітніх.

– За повідомленнями, за чотиритижневий період було вбито більше журналістів, ніж у будь-якому конфлікті за останні три десятиліття. Було вбито більше гуманітарних працівників ООН, ніж за будь-який порівнянний період в історії нашої організації, – додав він.

За словами генсека, жодна сторона конфлікту не може бути вищою від гуманітарних норм, потрібно негайно досягти гуманітарного припинення вогню.

Зараз дивляться

– Це означає беззастережне звільнення заручників у Газі. Зараз. Я ніколи не відступлю в роботі над їхнім негайним звільненням, – наголосив він.

Гутерреш назвав “жах у секторі Гази” не лише гуманітарною кризою, а й “кризою людяності”, наголосивши, що відповідальність за припинення страждань несуть як сторони конфлікту, так і міжнародна спільнота.

Раніше Туреччина висловила готовність стати країною-гарантом сектори Гази, якщо буде така ситуація.

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