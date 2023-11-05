Турция может взять на себя роль гаранта безопасности в секторе Газы — Эрдоган
Турция выразила готовность стать страной-гарантом сектора Газа, если будет подобная ситуация.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с иностранными журналистами после возвращения из Казахстана на борту самолета.
Он утверждает, что Анкара постоянно говорит о вопросах гарантий после начала эскалации войны между ХАМАС и Израилем, поэтому готова взять за себя эту миссию. По его словам, Турция должна взять ведущую роль в вопросе гаранта сектора Газа.
— Все усилия Турции направлены на мир в секторе Газа и Палестине, где люди не должны больше гибнуть и покидать собственные дома, — сказал Эрдоган.
В то же время Эрдоган обратил внимание, что Турция придает большое значение саммиту Организации исламского сотрудничества, который планируют провести в Саудовской Аравии для урегулирования израильско-палестинского конфликта.
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