Турция может взять на себя роль гаранта безопасности в секторе Газы — Эрдоган

Турция выразила готовность стать страной-гарантом сектора Газа, если будет подобная ситуация.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с иностранными журналистами после возвращения из Казахстана на борту самолета.

Он утверждает, что Анкара постоянно говорит о вопросах гарантий после начала эскалации войны между ХАМАС и Израилем, поэтому готова взять за себя эту миссию. По его словам, Турция должна взять ведущую роль в вопросе гаранта сектора Газа.

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— Все усилия Турции направлены на мир в секторе Газа и Палестине, где люди не должны больше гибнуть и покидать собственные дома, — сказал Эрдоган.

В то же время Эрдоган обратил внимание, что Турция придает большое значение саммиту Организации исламского сотрудничества, который планируют провести в Саудовской Аравии для урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Источник : Anadolu

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