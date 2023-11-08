Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Мир
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты

Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля

Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля
Фото: Факти ICTV

Лидера боевиков террористической группировки ХАМАС Яхья Синвара окружили в бункере на территории сектора Газа.

По информации издания Sky News, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся в центре города Газа.

Он отметил, что лидер ХАМАСа в секторе Газа окружен в бункере. Однако израильский министр не уточнил, где именно расположено это оборонительное сооружение.

Сейчас смотрят

По данным из открытых источников, Яхья Ибрагим Хассан Синвар — это нынешний лидер боевиков террористической группировки ХАМАС в секторе Газа и один из основателей его военного крыла.

Читайте также
Газа становится “кладбищем для детей”. Генсек ООН требует немедленного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Антоніу Гутерреш

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Sky News
Израиль, Боевик, Война в Израиле
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина эвакуировала из сектора Газа первую группу из 43 украинцев — Зеленский
сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі
Может ли Третья мировая стать реальностью — какие основные сценарии и стороны потенциальной войны
Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля
Пропустили первую группу: из сектора Газа начали выпускать украинцев
Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля
Война в Израиле провоцирует все больше демаршей, самый громкий – со стороны Турции – эксперт
Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля
Газа становится “кладбищем для детей”. Генсек ООН требует немедленного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Антоніу Гутерреш

Загрузка

Игры
Видео
Боррель: Украина сдвинула очередь на вступление в ЕС. Что это значит

Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Наталья Луценко
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо
Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь