Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля

Лидера боевиков террористической группировки ХАМАС Яхья Синвара окружили в бункере на территории сектора Газа.

По информации издания Sky News, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся в центре города Газа.

Он отметил, что лидер ХАМАСа в секторе Газа окружен в бункере. Однако израильский министр не уточнил, где именно расположено это оборонительное сооружение.

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По данным из открытых источников, Яхья Ибрагим Хассан Синвар — это нынешний лидер боевиков террористической группировки ХАМАС в секторе Газа и один из основателей его военного крыла.

Источник : Sky News

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