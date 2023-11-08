Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля
Лидера боевиков террористической группировки ХАМАС Яхья Синвара окружили в бункере на территории сектора Газа.
По информации издания Sky News, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся в центре города Газа.
Он отметил, что лидер ХАМАСа в секторе Газа окружен в бункере. Однако израильский министр не уточнил, где именно расположено это оборонительное сооружение.
По данным из открытых источников, Яхья Ибрагим Хассан Синвар — это нынешний лидер боевиков террористической группировки ХАМАС в секторе Газа и один из основателей его военного крыла.
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