Лідер ХАМАСу оточений в бункері – міністр оборони Ізраїлю
Лідера бойовиків терористичного угруповання ХАМАС Яхья Сінвара оточили в бункері на території сектора Гази.
За інформацією видання Sky News, про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант. За його словами, Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перебувають у центрі міста Газа.
Він зазначив, що лідер ХАМАСу в секторі Гази оточений у бункері. Однак ізраїльський міністр не уточнив, де саме розташована ця оборонна споруда.
За даними з відкритих джерел, Яхья Ібрагім Хассан Сінвар – це нинішній лідер бойовиків терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази та один з засновників його військового крила.
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