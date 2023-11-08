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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Лідер ХАМАСу оточений в бункері – міністр оборони Ізраїлю

Лідер ХАМАСу оточений в бункері – міністр оборони Ізраїлю
Фото: Факти ICTV

Лідера бойовиків терористичного угруповання ХАМАС Яхья Сінвара оточили в бункері на території сектора Гази.

За інформацією видання Sky News, про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант. За його словами, Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перебувають у центрі міста Газа.

Він зазначив, що лідер ХАМАСу в секторі Гази оточений у бункері. Однак ізраїльський міністр не уточнив, де саме розташована ця оборонна споруда.

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За даними з відкритих джерел, Яхья Ібрагім Хассан Сінвар – це нинішній лідер бойовиків терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази та один з засновників його військового крила.

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Джерело: Sky News
Ізраїль, Бойовик, Війна в Ізраїлі
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