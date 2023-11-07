Впервые за десятилетия: иностранные инвестиции в Китай стали отрицательными
В третьем квартале объем иностранных инвестиций в Китай впервые за всю историю страны стал отрицательным.
Как пишет Axios, это важно по той причине, что отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является отражением резкого ухудшения экономических перспектив Китая.
— Вторая по величине экономика мира продолжает бороться с вялым восстановлением после Covid, ухудшением потребительского и делового доверия, а также с продолжающимися тенденциями дезагрегирования и деглобализации, — пишет издание.
Широкий показатель ПИИ, опубликованный в пятницу Государственным управлением по валютным операциям Китая, показал отток $11,8 млрд в третьем квартале, что стало первым отрицательным показателем с момента начала сбора данных в 1998 году.
— Некоторая слабость китайских прямых иностранных инвестиций может быть связана с репатриацией прибыли транснациональными компаниями, — пишут аналитики Goldman Sachs.
Как отмечает Axios, отток капитала отражает крах доверия компаний к государственной экономической модели Китая под руководством президента Си Цзиньпина.
— Си сместил акцент правящей коммунистической партии на возвращение Китая в число лидеров мировой экономики, а не на значительное повышение уровня жизни китайцев.
Как итог, это все же не означает, что китайская экономика обречена, поскольку она не нуждается в иностранных инвестициях так, как когда-то.
При этом отток иностранных инвестиций свидетельствует о том, насколько быстро изменились ожидания относительно роста китайской экономики, заключает Axios.
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