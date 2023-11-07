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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Уперше за десятиліття: іноземні інвестиції в Китай стали від’ємними

Китай
Фото: Pixabay

У третьому кварталі обсяг іноземних інвестицій у Китай вперше за всю історію країни став від’ємним.

Як пише Axios, це важливо з тієї причини, що відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) є відображенням різкого погіршення економічних перспектив Китаю.

– Друга за величиною економіка світу продовжує боротися з млявим відновленням після Covid, погіршенням споживчої та ділової довіри, а також із триваючими тенденціями дезагрегування та деглобалізації, – пише видання.

Широкий показник ПІІ, опублікований у п’ятницю Державним управлінням з валютних операцій Китаю, показав відтік $11,8 млрд у третьому кварталі, що стало першим від’ємним показником з моменту початку збору даних у 1998 році.

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– Деяка слабкість китайських прямих іноземних інвестицій може бути пов’язана з репатріацією прибутку транснаціональними компаніями, – пишуть аналітики Goldman Sachs.

Як зазначає Axios, відтік капіталу відображає крах довіри компаній до державної економічної моделі Китаю під керівництвом президента Сі Цзіньпіна.

– Сі змістив акцент правлячої комуністичної партії на повернення Китаю до числа лідерів світової економіки, а не на значне підвищення рівня життя китайців.

Як підсумок, це все ж не означає, що китайська економіка приречена, оскільки вона не потребує іноземних інвестицій так, як колись.

При цьому відтік іноземних інвестицій свідчить про те, наскільки швидко змінилися очікування щодо зростання китайської економіки, підсумовує Axios.

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Джерело: Axios
Інвестиції, Інвестори, Економія, Китай
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