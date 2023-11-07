Уперше за десятиліття: іноземні інвестиції в Китай стали від’ємними

У третьому кварталі обсяг іноземних інвестицій у Китай вперше за всю історію країни став від’ємним.

Як пише Axios, це важливо з тієї причини, що відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) є відображенням різкого погіршення економічних перспектив Китаю.

– Друга за величиною економіка світу продовжує боротися з млявим відновленням після Covid, погіршенням споживчої та ділової довіри, а також із триваючими тенденціями дезагрегування та деглобалізації, – пише видання.

Широкий показник ПІІ, опублікований у п’ятницю Державним управлінням з валютних операцій Китаю, показав відтік $11,8 млрд у третьому кварталі, що стало першим від’ємним показником з моменту початку збору даних у 1998 році.

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– Деяка слабкість китайських прямих іноземних інвестицій може бути пов’язана з репатріацією прибутку транснаціональними компаніями, – пишуть аналітики Goldman Sachs.

Як зазначає Axios, відтік капіталу відображає крах довіри компаній до державної економічної моделі Китаю під керівництвом президента Сі Цзіньпіна.

– Сі змістив акцент правлячої комуністичної партії на повернення Китаю до числа лідерів світової економіки, а не на значне підвищення рівня життя китайців.

Як підсумок, це все ж не означає, що китайська економіка приречена, оскільки вона не потребує іноземних інвестицій так, як колись.

При цьому відтік іноземних інвестицій свідчить про те, наскільки швидко змінилися очікування щодо зростання китайської економіки, підсумовує Axios.

Джерело : Axios

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