Может ли Третья мировая стать реальностью — какие основные сценарии и стороны потенциальной войны

В последнее время лидеры разных стран стали все чаще в своих речах упоминать о Третьей Мировой войне.

С чего она может начаться? Какие союзы формируются в новом глобальном противостоянии? Дойдет ли дело до ядерного оружия и как именно будет выглядеть мировой конфликт?

О том, что может остановить начало Третьей мировой — Факты недели пытались разобраться с экспертами.

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Количество упоминаний Третьей Мировой войны в последние дни, кажется, побило все рекорды. Причем звучали они от совершенно разных людей. Например, на этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что ФРГ должна быть готова к таким событиям.

— Мы должны снова привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны, — сказал он.

До этого о приближающемся “пламени большой войны” говорил Ким Чен Ын.

— Третья мировая война вот-вот начнется. Все должны быть готовы! — говорил он.

Кроме лидеров стран, эту тему поддержал также и предприниматель и миллиардер Илон Маск.

— Я думаю, что мы, как лунатики, приближаемся к Третьей мировой войне. С одним за другим бессмысленным решением, — сказал он.

Но если диктаторы этим пугают традиционно, то обсуждение большой войны в Европе означает, что тема вышла на новый уровень.

Если посмотреть на карту мира, то сейчас на ней есть ряд локальных войн, среди которых безусловно война в Украине и война в Израиле. Эти военные очаги могут провоцировать пожары в других местах.

По предварительным оценкам, следующая война может начаться между Северной и Южной Кореей, или между Китаем и Тайванем.

Самый большой страх в том, что региональные войны, втянув крупные ядерные страны, перерастут в глобальную войну, то есть Третью Мировую. Так возможно ли это предотвратить уже сейчас и каким именно образом?

Новый виток прогнозов глобальной войны начался после нападения ХАМАСа на Израиль. Ведь наибольшие опасения касаются того, что в конфликт втянутся другие страны. До сих пор сохраняется угроза открытия нового фронта со стороны Хезболлы, которая, возможно, выжидает для этого удобного момента.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос говорит, что атака Хезболлы может произойти в случае втягивания в тяжелые бои в секторе Газа.

— В случае, если Израиль втянется в тяжелые городские бои, то можно предположить, что именно в этот момент откроется Северный фронт. Чтобы предотвратить открытие Северного фронта, и находятся там у побережья Израиля американские авианосцы, которые, соответственно, сейчас играют такую важную сдерживающую роль, — говорит он.

Вовлечение в войну Хезболлы по факту будет означать втягивание Ливана, на территории которого дислоцируется эта организация. А за Ливаном может и открыто последовать и Иран, который уже входит в так называемую Ось Зла вместе с Северной Кореей и Россией.

Эксперт по международной безопасности фонда Демократические инициативы Тарас Жовтенко говорит, что чем дальше, тем больше будут появляться такие горячие точки в разных регионах, которые в конце концов будут направлены на то, чтобы максимально распылить ресурс Запада и Соединенных Штатов Америки.

— Максимально обескровить Запад и привести к такой ситуации, когда в какой-то конкретный момент каким-то конкретным кризисом будут созданы условия, когда эта Ось Зла сможет сказать Западу: “ну вот, видите, вы не справляетесь. Тот мировой порядок и у вас был — его уже нет, потому что вы не способны его поддерживать”, — говорит он.

Несколько опосредованно в составе стран так называемой Оси Зла стоит Китай, который балансирует между политической оппозицией к Западу и экономическими связями с ним.

— Китай же сейчас скорее политически солидаризируется и занимается тем, что он хочет привлечь на свою сторону Глобальный Юг. У него есть там много позиций, и эти позиции он активно использует. Мы видим и латинскую Америку, мы видим и арабские страны, и Африку, — говорит Семиволос.

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант убежден, что в случае глобального обострения роль Китая вряд ли будет обособленной.

— Китай на стороне России, Северной Кореи и Ирана. В этом нет никаких сомнений. Поэтому эта группа не собирается поспешно меняться. И мы уже видели, что есть некоторые африканские государства, которые готовы за деньги присоединиться к Оси Зла. С другой стороны мы знаем, что это будет НАТО, Япония, Тайвань, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. И, кроме того, мы имеем неопределившихся. Страны БРИКС пока не определились. Они не в Оси Зла. Они только разговаривают, — говорит он.

Однако, по мнению экспертов, новое геополитическое противостояние вряд ли будет происходить на уровне четко очерченных союзов, как это было в Первую и Вторую Мировые войны. Некоторые страны, находящиеся по обе стороны, слишком тесно связаны экономическими связями, чтобы внезапно разорвать их.

— На самом деле это будут гибридные союзы, каждый из них будет строиться вокруг конкретной горячей точки вокруг конкретного регионального конфликта. И в эти гибридные союзы будут входить совершенно разные страны каждый раз. А в каждом регионе это будет абсолютно свой уникальный набор союзников как со стороны Запада, так и со стороны так называемой Оси Зла, — говорит Жовтенко.

Дойдет ли дело до применения ядерного оружия? На этой неделе Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о запрещении ядерных испытаний, чем по факту демонтировал всю архитектуру системы международного правового регулирования использования ядерного оружия.

— Выход из договора о запрете испытаний является еще одной из игр России. Я имею в виду, помните, что сейчас они играют во многие, многие, многие игры. Все, что нужно сделать, чтобы создать проблему внутри политического тела Америки, они сделают. Чтобы создать проблему в политическом организме ЕС и НАТО — они сделают, потому что это гибридная война. Поэтому мы должны смотреть на это как на еще один шаг в гибридной войне, — говорит Грант.

Именно гибридные методы, которые всегда были свойственны России, и станут основной чертой дальнейших конфликтов, считают эксперты. Ведь постепенное нагревание ситуации даже в разных точках мира одновременно — вряд ли приведет к прямому обмену ядерными ударами между ключевыми игроками, говорит Глен Грант.

— Я не сторонник мнения, что мы быстро движемся к Третьей мировой войне, которая вот-вот произойдет. Я думаю, что мы находимся в ситуации Холодной войны. И я бы это назвал так, потому что ни одна из великих держав не захочет мировой войны, — считает он.

Огнетушителем к растущему пожару может стать диалог между ключевыми мировыми игроками — США и Китаем. На днях стало известно, что дипломаты договорились о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско, которая состоится в ноябре на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

— Байден, возможно, скажет, что мы будем отвечать вашему экспансионизму, если вы расширитесь. И Байден скажет эти вещи, чтобы дать понять, что он не может позволить себе двусмысленность. У нас были неоднозначности раньше в отношении Украины, и посмотрите, где мы сейчас. Двусмысленность убивает. Поэтому я уверен, что Байден это знает и будет четко высказываться, — говорит он.

Тем не менее, по мнению экспертов, такой форум — это повод для Си Цзиньпина уехать без обязательств, ведь это не уровень официального визита.

— Он (Си, — Ред.) будет говорить: ну вы же понимаете, мы можем повлиять на россиян. Снизим градус противостояния в Украине. Мы через Иран можем повлиять на тот же ХАМАС, на Хезболлу, на более радикальные группировки, и таким образом повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Ну за это давайте, во-первых, к нам будут официально относиться как к равной себе супердержаве, — объясняет Жовтенко.

Вместе с тем, если на встрече удастся достичь стратегического диалога, то уже после этого может быть организован и официальный визит. Поэтому не исключено, что Байден и Си могут просто договорится на двоих, ведь в интересах обеих сторон, обеспечить такой баланс сил в мире, чтобы условная Третья мировая война точно не стала ядерной, потому что от этого проиграют абсолютно все.

Фото: USS Gerald R. Ford – CVN 78

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