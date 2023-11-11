Байден и Си Цзиньпин встретятся в США 15 ноября — Белый дом
В Соединенных Штатах подтвердили встречу американского президента Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином уже в этом месяце.
Соответствующее сообщение размещено на сайте Белого дома.
— 15 ноября президент Байден встретится с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений между США и КНР, неизменную важность поддержания открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальных проблем, — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что по итогам последней встречи, состоявшейся в ноябре 2022 г. на острове Бали, что в Индонезии, лидеры также обсудят, как США и КНР могут продолжать ответственно управлять конкуренцией и сотрудничать там, где интересы Америки и Китая совпадают, в частности, в решении транснациональных проблем, затрагивающих международное сообщество.
Что предшествовало
Ранее в прессе появлялись сообщения, что американский президент и глава КНР планируют провести личную встречу.
Ожидается, что это произойдет во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Сан-Франциско 11-17 ноября.
Со стороны Китая также звучали сообщения, что официальный Пекин готов к переговорам с Вашингтоном касательно сотрудничества ради мира человечества.
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