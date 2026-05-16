В Вене завершился финал Евровидения 2026. Юбилейный, 70-й конкурс принимала Австрия после победы JJ с песней Wasted Love в 2025 году. За победу в гранд-финале боролись 25 стран.

Сколько баллов получили страны-участницы Евровидения 2026 в финале — результаты голосования читайте далее в материале.

Евровидение 2026: результаты голосования в финале

  1. Болгария (Дара – Bangaranga) – 516
  2. Израиль (Ноам Беттан — Michelle) — 343
  3. Румыния (Александра Кепитенеску — Choke Me) — 296
  4. Австралия (Дельта Гудрем — Eclipse) — 287
  5. Италия (Саль Да Винчи — Per sempre sì) — 281
  6. Финляндия (Линда Лампениус и Пете Паркконен — ​​Liekinheitin) — 279
  7. Дания (Серен Торпегор Лунд — Før vi går hjem) — 243
  8. Молдова (Satoshi — Viva, Moldova!) — 226
  9. Украина (Leleka — Ridnym) — 221
  10. Греция (Akylas — Ferto) — 220
  11. Франция (Monroe – Regarde!) – 158
  12. Польша (Alicja – Pray) – 150
  13. Албания (Алис — Nân) — 145
  14. Норвегия (Джонас Лов — Ya Ya Ya) — 134
  15. Хорватия (Lelek — Andromeda) — 124
  16. Чехия (Данель Жижка — Crossroads) — 113
  17. Сербия (Lavina — Kraj mene) — 90
  18. Мальта (Эйдан – Bella) – 89
  19. Кипр (Antigoni — Jalla) — 75
  20. Швеция (Felicia — My System) -51
  21. Бельгия (Essyla — Dancing on the ice) — 36
  22. Литва (Lion Ceccah — Sólo quiero más) — 22
  23. Германия (Сара Энгельс — Fire) — 12
  24. Австрия (Cosmó — Tanzschein) — 6
  25. Велика Британія (Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei) — 1

Как определяли победителя Евровидения 2026

В финале голосовали все 35 стран-участниц конкурса, а также категория Остальной мир. Победителя определили по сумме баллов от профессионального жюри и зрителей.

Каждая страна формировала два отдельных рейтинга — от национального жюри и телезрителей. Баллы распределялись по стандартной системе Евровидения: 12, 10, 8–1.

Результаты голосования жюри страны объявляли в прямом эфире, а суммарные баллы телезрителей и категории Остальной мир сообщали ведущие шоу.

Что известно о финале Евровидения 2026

Финал Евровидения 2026 состоялся 16 мая в Wiener Stadthalle в Вене. Австрия принимала конкурс в третий раз — после 1967 и 2015 годов.

Ведущими шоу в этом году стали Виктория Сваровски и Михаэль Островски.

В гранд-финал прошли 25 участников: по 10 победителей из двух полуфиналов, страны Большой пятерки (кроме Испании) и хозяйка конкурса — Австрия.

