Евровидение 2026: результаты голосования за финалистов — баллы от жюри и зрителей
В Вене завершился финал Евровидения 2026. Юбилейный, 70-й конкурс принимала Австрия после победы JJ с песней Wasted Love в 2025 году. За победу в гранд-финале боролись 25 стран.
Евровидение 2026: результаты голосования в финале
- Болгария (Дара – Bangaranga) – 516
- Израиль (Ноам Беттан — Michelle) — 343
- Румыния (Александра Кепитенеску — Choke Me) — 296
- Австралия (Дельта Гудрем — Eclipse) — 287
- Италия (Саль Да Винчи — Per sempre sì) — 281
- Финляндия (Линда Лампениус и Пете Паркконен — Liekinheitin) — 279
- Дания (Серен Торпегор Лунд — Før vi går hjem) — 243
- Молдова (Satoshi — Viva, Moldova!) — 226
- Украина (Leleka — Ridnym) — 221
- Греция (Akylas — Ferto) — 220
- Франция (Monroe – Regarde!) – 158
- Польша (Alicja – Pray) – 150
- Албания (Алис — Nân) — 145
- Норвегия (Джонас Лов — Ya Ya Ya) — 134
- Хорватия (Lelek — Andromeda) — 124
- Чехия (Данель Жижка — Crossroads) — 113
- Сербия (Lavina — Kraj mene) — 90
- Мальта (Эйдан – Bella) – 89
- Кипр (Antigoni — Jalla) — 75
- Швеция (Felicia — My System) -51
- Бельгия (Essyla — Dancing on the ice) — 36
- Литва (Lion Ceccah — Sólo quiero más) — 22
- Германия (Сара Энгельс — Fire) — 12
- Австрия (Cosmó — Tanzschein) — 6
- Велика Британія (Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei) — 1
Как определяли победителя Евровидения 2026
В финале голосовали все 35 стран-участниц конкурса, а также категория Остальной мир. Победителя определили по сумме баллов от профессионального жюри и зрителей.
Каждая страна формировала два отдельных рейтинга — от национального жюри и телезрителей. Баллы распределялись по стандартной системе Евровидения: 12, 10, 8–1.
Результаты голосования жюри страны объявляли в прямом эфире, а суммарные баллы телезрителей и категории Остальной мир сообщали ведущие шоу.
Что известно о финале Евровидения 2026
Финал Евровидения 2026 состоялся 16 мая в Wiener Stadthalle в Вене. Австрия принимала конкурс в третий раз — после 1967 и 2015 годов.
Ведущими шоу в этом году стали Виктория Сваровски и Михаэль Островски.
В гранд-финал прошли 25 участников: по 10 победителей из двух полуфиналов, страны Большой пятерки (кроме Испании) и хозяйка конкурса — Австрия.