В Вене завершился финал Евровидения 2026, в ходе которого был определен победитель юбилейного, 70-го песенного конкурса.

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей победу впервые одержала Болгаря. Ее представляла Дара с песней Bangaranga.

Кто победил на Евровидении 2026

Финал Евровидения 2026 состоялся 16 мая в Wiener Stadthalle в Вене. Именно Австрия принимала конкурс после победы JJ с песней Wasted Love в 2025 году.

В финале за победу боролись 25 стран: 20 участников, прошедших из двух полуфиналов, представители стран Большой пятерки (кроме Испании) и хозяйка конкурса Австрия.

Победителем Евровидения 2026 стала Болгария, набравшая 516 баллов. Жюри поставило 204 балла, а зрители — 312 баллов.

Над композицией Bangaranga работали сама Дара, Энн Джудит Вик, Кристиан Тарча (Monoir) и греческий композитор Димитрис Контопулос, который создавал ряд конкурсных песен для представителей РФ на Евровидении в тот период, когда Россия еще участвовала в конкурсе.

Одним из его постоянных соавторов был Филипп Киркоров, который открыто поддерживает режим диктатора Путина. Известно, что Контопулос продолжает посещать РФ и поддерживает дружеские отношения с путинистом

Результаты финала Евровидения 2026

Голосование в финале состояло из двух частей. Сначала свои оценки объявили профессиональные жюри стран-участниц. Спикером от Украины выступил участник Евровидения 2025 — солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.

После этого ведущие назвали суммарные баллы от телезрителей и категории Остальной мир.

Интрига сохранялась до последних минут, ведь окончательный результат определила именно сумма баллов жюри и зрителей.

Украину в этом году представляла Leleka с песней Ridnym. В финале она выступила под номером 7.

Где состоится Евровидение 2027

После победы СТРАНЫ именно она получила право принимать Евровидение 2027.

Напомним, Евровидение 2026 проходило под постоянным лозунгом конкурса United by Music.

В нем приняли участие представители 35 стран, а финал стал завершением юбилейного сезона конкурса, который в этом году отмечает 70-летие.

