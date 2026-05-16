Вот и завершился гранд-финал Евровидения 2026, который в этом году собрал в Вене тысячи зрителей в зале и миллионы у экранов. Финал стал настоящим музыкальным шоу европейского масштаба, в котором соединились яркие сценические постановки, сложные визуальные эффекты и современные световые технологии.

В финале этого года Украину представляла певица Leléka, которая вышла на сцену со своей композицией Ridnym. По итогам голосования она получила 221 балл от жюри и зрителей и в итоге заняла 9 место в финале Евровидения-2026.

В этом году сцена в Вене была построена как динамичное пространство, которое постоянно менялось в ходе выступлений. Каждый номер имел собственную концепцию — от минималистичных эмоциональных баллад до масштабных шоу с хореографией и спецэффектами. Все это создало ощущение непрерывного музыкального спектакля, который держал внимание зрителей до последней минуты.

В финале выступили не только конкурсанты, но и приглашенные звезды мирового уровня. Среди них — Руслана, Верка Сердючка, а также победители предыдущих лет, чье появление стало одним из самых ярких моментов вечера.

Шоу превратилось в настоящий музыкальный марафон, который увлек как зрителей, так и профессиональное жюри и привлек внимание всей Европы.

После завершения выступлений началась финальная часть голосования, где страны объявляли свои баллы, формируя общий результат конкурса.

