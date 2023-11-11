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Юлия Захарченко, редактор ленты

За время войны против Украины РФ потеряла по меньшей мере 197 пилотов

аеродром РФ
Фото: Pixabay

Российская Федерация несет значительные потери в войне против Украины. Хотя РФ пытается скрыть количество ликвидированных военнослужащих, однако стало известно, что среди них есть около 200 летчиков.

По данным российской службы BBC, больше всего потерь среди мотострелков и Воздушно-десантных войск РФ. К соответствующим выводам журналисты пришли после анализа информации из открытых источников.

В частности, расследователи и волонтеры после февраля 2022 года насчитали по меньшей мере 36 325 ликвидированных оккупантов. Речь идет о поименном списке умерших, поэтому это количество значительно меньше, чем подает Генеральный штаб ВСУ.

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По мнению журналистов, количество ликвидированных солдат РФ может быть значительно больше — по крайней мере вдвое. Это заявление они сделали, учитывая ситуацию на кладбищах в 70 населенных пунктах России.

По наименьшим подсчетам, возможно, ликвидировано около 72 650 россиян. В этом количестве не учтены боевики так называемых ДНР и ЛНР.

В материале издания говорится, что в последнее время больше умирает профессиональных военнослужащих РФ. К примеру, после начала контрнаступления с июня до конца октября потери РФ увеличились на 370 офицеров, в частности, двух генералов.

Расследователи утверждают, что РФ потеряла за время войны не менее 197 летчиков. За более чем 600 дней полномасштабного вторжения украинские воины уничтожили более 300 самолетов и 300 вертолетов.

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Источник: BBC Русская служба
авіація РФ, Армия России, Война в Украине, Україна-Росія
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