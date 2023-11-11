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Марта Бондаренко, редактор ленты

Уничтожена станция РЭБ Борисоглебск: Тарнавский рассказал о потерях РФ на Таврийском направлении

град війна
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины на Таврийском направлении уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Борисоглебск и артиллерийские системы 2С19 Мста-С и 2С5 Гиацинт-С.

Об этом сообщил командующий группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

По его словам, в целом потери врага в живой силе значительно возросли.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава группировки Таврия за сутки выполнили 1092 огневых задачи. Общие потери врага составили 642 человека, девять оккупантов сдались в плен.

Уничтожено 53 единицы военной техники, в частности 7 танков, 11 ББМ, 8 артсистем, 9 БпЛА, 15 автомобилей и 3 единицы спецтехники. Также уничтожено три склада боеприпасов, еще 37 единиц военной техники врага повреждены.

На Таврическом направлении россияне за прошедшие сутки нанесли 20 авиаударов, 58 раз атаковали и осуществили 1019 артобстрелов.

Безуспешными были наступательные действия врага юго-восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области и в районах Работино Запорожской области.

Продолжается контрнаступление Сил обороны на Мелитопольском направлении.

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Армия России, Война в Украине
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