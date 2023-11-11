За час війни проти України РФ втратила щонайменше 197 пілотів

Російська Федерація зазнає значних втрат у війні проти України. Хоча РФ намагається приховати кількість ліквідованих військовослужбовців, проте стало відомо, що серед них є близько 200 льотчиків.

За даними російської служби BBC, найбільше втрат серед мотострільців і Повітряно-десантних військ РФ. До відповідних висновків журналісти дійшли після аналізу інформації з відкритих джерел.

Зокрема, розслідувачі та волонтери після лютого 2022 року нарахували щонайменше 36 325 ліквідованих окупантів. Йдеться про поіменний список померлих осіб, тому ця кількість значно менша, ніж подає Генеральний штаб ЗСУ.

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На думку журналістів, кількість ліквідованих солдатів РФ може бути значно більшою – принаймні вдвічі. Цю заяву вони зробили з огляду на ситуацію на кладовищах у 70 населених пунктах Росії.

За найменшими підрахунками, можливо, ліквідовано близько 72 650 росіян. У цій кількості не враховано бойовиків так званих ДНР і ЛНР.

У матеріалі видання йдеться, що останнім часом більше помирає професійних військовослужбовців РФ. Наприклад, після початку контрнаступу з червня до кінця жовтня втрати РФ збільшилися на 370 офіцерів, зокрема двох генералів.

Розслідувачі стверджують, що РФ втратила за час війни не менш ніж 197 льотчиків. За понад 600 днів повномасштабного вторгнення українські воїни знищили понад 300 літаків і 300 гелікоптерів.

Джерело : BBC Російська служба

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