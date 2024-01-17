Исход войны в Украине определит судьбу мира — глава Военного комитета НАТО

Поддержка Украины со стороны НАТО будет продолжаться, потому что она защищает не только себя, показывая миру, “что значит бороться за то, во что веришь”.

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр перед первым заседанием Совета Украина-НАТО в формате начальников Генштабов.

— Украина будет иметь нашу поддержку каждый следующий день. Потому что результат этой войны будет определять судьбу мира, — подчеркнул он.

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В свою очередь заместитель генсека НАТО Мирча Джоане очертил некоторые из главных приоритетов саммита в Вашингтоне в июле 2024 года.

— Мы усилим нашу поддержку Украины. И я благодарен всем вам за встречу с вашим украинским коллегой сегодня. Первое заседание Совета Украина-НАТО в формате начальников Генеральных штабов является еще одним свидетельством нашей неизменной поддержки этой страны, ведь украинцы также ведут нашу борьбу. И мы будем еще теснее сотрудничать с нашими партнерами по всему миру. НАТО может быть региональным альянсом, и это не изменится. Но перед нами стоят глобальные вызовы и нам нужно еще больше взаимодействовать, — подчеркнул он.

Первое заседание Совета Украина — НАТО на уровне начальников Генштабов Вооруженных сил состоится 17-18 января.

На встречах планируют уделить внимание вопросам оборонной промышленности, оперативной совместимости, дорожной карты по адаптации к текущим и будущим угрозам, противовоздушной и противоракетной обороны.

Отдельно обсудят полномасштабную войну России против Украины, ситуацию на фронте, а также дальнейшую поддержку ВСУ со стороны НАТО и союзников.

Источник: NATO

Фото: NATO

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